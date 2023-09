OM : Rongier a parlé à Marcelino

La suite après cette publicité

Dans cette semaine agitée du côté de l’OM, les joueurs ont dû dire adieu à Marcelino. Le technicien espagnol, qui avait débarqué au début de l’été, a décidé de poser sa démission après deux mois à la tête de l’équipe. Et avec l’actualité chargée des derniers jours, son départ est passé au second plan. En conférence de presse ce samedi, Valentin Rongier a évoqué le départ surprise de l’ancien entraîneur de Valence.

«Le coach s’est exprimé devant tout le groupe au moment où il est parti. Donc oui, il m’a parlé. On l’a senti touché ce jour-là, il aurait espéré que ça se passe différemment. (…) Il a été remplacé par Pancho (ndlr : Jacques Abardonado). Il a bien réagi, on n’avait pas l’habitude de le voir comme ça, lui et son petit staff. Il a su mobiliser tout le monde. »