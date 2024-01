Akim Zedadka dans le viseur de Watford

C’est une bonne affaire à saisir. Révélation du côté de Clermont il y a maintenant deux saisons, Akim Zedadka avait découvert la sélection algérienne et s’était retrouvé transféré du côté de Lille. L’occasion pour lui de tenter un nouveau challenge et de montrer tout son talent. Mais chez les Dogues il n’a jamais vraiment eu sa chance et a été prêté à Auxerre l’année dernière. Cette saison, il n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca et pourrait donc logiquement partir cet hiver.

Selon nos informations, son profil est très suivi et ne passe pas inaperçu du côté de l’Angleterre et la Championship. Le club de Watford a montré un intérêt concret pour le joueur. Une piste que le latéral droit polyvalent de 28 ans étudie actuellement. Mais malgré son début de saison (3 matches joués seulement), Zedadka continue de s’entraîner et a souhaite vivement se relancer dans un nouveau projet. S’il attend que sa situation évolue, il met donc toutes les armes de son côté.