TFC-OL : Saïd Benrahma est serein pour l’avenir

Ce dimanche, l’OL a conclu sa semaine parfaite en s’imposant contre Toulouse. Sur la pelouse des Violets, les Gones auront pourtant souffert. Avec huit changements dans sa compo de départ, Pierre Sage n’aura pas aidé ses joueurs qui sont apparus hors de forme et sans idées en première période. Faisant néanmoins les changements qui comptent en seconde période, le tacticien lyonnais a dû se satisfaire de voir Rayan Cherki et Malick Fofana, deux entrants, s’illustrer sur le but de la victoire (1-2, 90+5e). De son côté, Saïd Benrahma a disputé toute la rencontre. Après une entrée brillante ponctuée par un but jeudi face à l’Olympiakos (2-0), l’Algérien a réalisé un match plus que correct ce dimanche. Interrogé par DAZN à l’issue du match, l’ancien de West Ham n’a pas caché que cette victoire en terres toulousaines était miraculeuse, mais a assuré qu’il était confiant pour l’avenir des Gones :

«Braquage ? Un peu (rires). C’était difficile avec une mauvaise entame. On a commencé à se procurer des occasions en fin de première. C’était difficile avec beaucoup de changements dans le onze. Ça ne nous a pas perturbés, mais on a besoin de rythme avec beaucoup de joueurs qui n’ont pas joué énormément depuis le début de la saison. Le plus important est la victoire. Quelque chose se crée. Beaucoup de joueurs peuvent jouer et ça commence à prendre. Ce qui a pêché en première période ? On a mal fait les choses. On essaye qu’il y ait une connexion. On n’est qu’en septembre. Ça se passe bien à l’entraînement. C’était un peu sombre dernièrement, mais ça commence à prendre. On va retrouver le vrai Lyon. Malick Fofana et son but ? On aime ce genre d’émotions vers la fin. C’est un très bon jeune qui mérite ce but. Ça fait plaisir de le voir heureux. Tout le monde est concerné. Je suis rentré jeudi et j’ai marqué, maintenant, c’est lui. À chaque fois que quelqu’un rentre, il se passe quelque chose. Le plus important, c’est l’OL.»