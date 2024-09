Ligue 1 : l’OL réalise un braquage parfait à Toulouse

Après sa victoire de ce jeudi face à l’Olympiakos en Ligue Europa (2-0), l’Olympique Lyonnais était de retour ce dimanche dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1 avec un déplacement du côté de Toulouse. L’occasion pour la formation rhodanienne de se rattraper après sa défaite au scénario catastrophe face à l’OM (3-2). Pour l’occasion, Pierre Sage procédait à un large turnover avec pas moins de 8 changements dans son onze de départ. Georges Mikautadze, Wilfried Zaha, Said Benrahma, Tanner Tessmann ou encore Sael Kumbedi débutaient. Et cela devait leur permettre de faire leurs preuves. Après un début de saison manqué en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul, 3 défaites), il fallait prendre des points face à une équipe toulousaine aussi en difficulté et qui restait sur deux matches nuls. Dans cette rencontre, le premier fait de jeu était à mettre au crédit de Mikautadze qui s’écroulait dans la surface (3e). Mais l’arbitre de la rencontre décidait de ne pas siffler. De quoi mettre en confiance Toulouse ensuite qui écrasait complètement une équipe lyonnaise peu rassurante. Le Téfécé ouvrait même logiquement le score grâce à Yann Gboho. L’ancien ailier de Rennes, bien lancé en profondeur, envoyait un missile dans la cage de Lucas Perri qui ne pouvait rien faire (1-0, 13e). Il profitait d’une terrible erreur de placement d’Abner. Et on commençait à s’inquiéter pour des Lyonnais qui montraient un visage peu rassurant à l’image d’un Zaha complètement transparent et qui semblait peu impliqué.

Pour autant, à la mi-temps, les deux équipes rentraient au vestiaire à égalité (1-1). À la demi-heure de jeu, sur un centre désespéré de Sael Kumbedi, le cuir venait taper sur le genou de Rasmus Nicolaisen et finir sa course dans les cages de Guillaume Restes (1-1, 30e. Un coup du sort pour Toulouse et une grosse part de réussite pour l’OL dans ce match alors qu’aucun attaquant n’était présent dans la surface sur le centre de Kumbedi. Et la pause n’arrangeait pas vraiment les affaires lyonnaises puisque les hommes de Pierre Sage ne parvenaient pas à se procurer la moindre occasion. Les attaquants multipliaient les maladresses techniques et c’est bien Toulouse qui poussait pour mettre un deuxième but. En vain malgré une défense lyonnaise pas spécialement rassurante. Les Toulousains passaient pas loin d’un deuxième but dans les arrêts de jeu avec la talonnade signée Joshua King repoussée par Perri. Mais c’est finalement, l’OL de manière inespérée qui s’imposait. Sur un bon travail de Rayan Cherki, Fofana tirait et voyait son tir repoussé sur la ligne par la défense toulousaine. Mais le ballon avait bien franchi la ligne (2-1, 90e+6). L’OL se relance contre le cours du jeu et peut souffler au classement. Les Toulousains subissent une défaite cruelle et pourront s’en mordre les doigts.