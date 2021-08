PSG : Nasser Al-Khelaïfi met la pression sur le futur du Parc des Princes

Depuis dix ans, le Paris Saint-Germain ne cesse d’affirmer qu’il rêve plus grand. Aujourd’hui doté d’une attaque composée de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le club de la capitale a de quoi aspirer à de grandes ambitions et notamment à une victoire finale en Ligue des Champions. De grands projets qui ne sont pas près de s’arrêter du jour au lendemain.

En effet, si certains redoutent un désengagement des Qataris une fois le Mondial 2022 organisé, il ne faut pas oublier que QSI a lancé le chantier du nouveau centre d’entraînement ultra moderne du club à Poissy, mais ce n’est pas tout. À l’heure où la planète football avait les yeux rivés sur le Parc des Princes à l’occasion de la présentation officielle de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi a profité d’une interview accordée au Parisien pour rappeler que le PSG souhaitait plus que jamais agrandir son enceinte.

Al-Khelaïfi est lassé d'attendre

« C’est une très bonne question. Le stade est très petit aujourd’hui. On a besoin de l’agrandir. (…) J’adore le Parc des Princes mais on a besoin de l’agrandir. C’est important pour le futur du club. Chaque grand club possède 80 000 spectateurs aujourd’hui. Agrandir le Parc, c’est une obligation. » Doté d’une capacité de 48 000 places, le Parc est un sujet récurrent depuis le début de l’ère QSI. Après avoir rénové son antre, le PSG souhaite augmenter sa capacité à 60 000 places. Un enjeu de taille quand on connaît la configuration étriquée de l’emplacement du stade.

Seul souci, si travaux il doit y avoir, cela ne pourra pas se faire avant la fin des Jeux olympiques de 2024. Le Parc doit en effet accueillir des rencontres du tournoi de football. Difficile donc de lancer des travaux à seulement trois ans de l’événement. Mais NAK en a marre d’attendre. Et s’il ne peut pas agrandir le Parc, il ira voir ailleurs. « Le plus vite. On ne veut pas prendre de retard. J’adore le Parc des Princes, c’est le cœur du club. Mais pour développer le club, aller plus loin, on doit regarder les options. J’ai de très bonnes relations avec la Maire. (…) On travaille déjà ensemble depuis longtemps. Mais le plus vite, c’est le plus important. Sinon, on regardera d’autres options. » Anne Hidalgo est prévenue.