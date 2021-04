Cadix - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

La course au titre continue en Liga ! Dans le cadre de la 31e journée, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Cadix, ce soir ([22h, à suivre en direct sur notre site]

Les Merengues font toujours face à de nombreux blessés en défense mais Militao et Nacho devraient prendre place au sein de la charnière. Isco et Casemiro devraient être alignés au milieu de terrain. Asensio et Vinicius dans les couloirs avec Benzema en pointe. Du côté de Cadix, c'est un 4-4-2 qui devrait être privilégié avec le vétéran Álvaro Negredo à la pointe de l'attaque.