Chelsea : Thiago Silva va prolonger

Arrivé l’été dernier à Chelsea en provenance du PSG, Thiago Silva est vite devenu l’un des éléments forts de la défense des Blues et encore plus depuis l’arrivée sur le banc de son ancien entraîneur Thomas Tuchel. Alors qu’il avait signé pour un an, le défenseur de 36 ans devrait prolonger son contrat d'une saison.

Selon les informations de Sky Sports, Chelsea va déclencher l'option de prolongation d’un an supplémentaire du contrat de Thiago Silva. L’ancien capitaine emblématique du PSG s’est vite acclimaté à sa nouvelle vie en Angleterre et souhaiterait rester plus longtemps que prévu à Londres. Pour le plus grand bonheur de son coach qui compte s'appuyer sur lui encore quelques temps.