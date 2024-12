Cristiano Ronaldo pourrait quitter Al-Nassr !

L’avenir de Cristiano Ronaldo ne fait pas autant parler que celui de Neymar. Et pourtant, le Portugais sera, tout comme le Brésilien, libre de choisir de s’engager avec le club de son choix dans deux jours. En effet, le bail de la superstar d’Al-Nassr s’achève en juin prochain et aucune prolongation n’est annoncée comme imminente, alors que l’ancien pensionnaire du Real Madrid et de Manchester United reste un élément très décisif.

Sur le papier, CR7 fait quand même du très bon travail. Auteur de 10 buts et 2 passes décisives en 13 matches, Ronaldo est l’actuel deuxième meilleur buteur de la Saudi Pro League, derrière Aleksandar Mitrovic (12 réalisations). Cependant, Al-Nassr peine à jouer les premiers rôles en SPL. Le club de CR7 est régulièrement devancé par Al-Ittihad ou Al-Hilal et cette saison, le promu Al-Qadisiya l’a même relégué à la quatrième place du championnat.

CR7 ne s’interdit rien

De quoi remettre en question son avenir à Al-Nassr ? Présent aux Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo n’a pas fait que dézinguer le niveau de la Ligue 1. Également interrogé sur son avenir, le Portugais est resté flou à ce sujet. «Je ne serai jamais entraîneur, ni président de club. Mais peut-être que je serai un jour propriétaire d’un club», avait-il lâché, avant d’être tout aussi évasif au moment d’évoquer son futur à court terme. «Personne ne sait ce qui se passera à l’avenir.»

Et selon Marca, CR7 ne s’interdit rien. Que ce soit avec Al-Nassr ou une autre équipe. Le journal espagnol assure que Ronaldo aimerait rester en Arabie saoudite pour gagner le championnat, chose qu’il a réussi à faire dans tous les clubs où il est passé. Cependant, Marca assure que si un tel scénario ne peut pas se réaliser, CR7 ne ferme pas la porte à un autre projet attractif et solide, même s’il est difficile d’imaginer un autre pays capable de lui offrir les 200 M€ annuels qu’il touche actuellement. La star portugaise fait-elle passer ce message pour faire bouger les lignes à six mois de la fin de son contrat ? Affaire à suivre.