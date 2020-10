MLS : Blaise Matuidi n'a pas oublié l'Equipe de France

Après avoir passé toute sa carrière en Europe dans des clubs comme le PSG ou la Juventus, Blaise Matuidi a fait un choix original pour la suite : il a rejoint la MLS et l'Inter Miami de David Beckham. À 33 ans, il est évidemment l'un des cadres de sa nouvelle équipe avec l'Argentin Gonzalo Higuian. Avec ce choix, on peut penser qu'il a tiré un trait sur l'Équipe de France, lui qui n'a pas été sélectionné depuis son exportation aux États-Unis.

Mais le milieu de terrain n'a lui pas fermé la porte. Il a confié au Parisien qu'il pense toujours pouvoir apporter en Bleus : « l’entraîneur connaît ma valeur et ce que je suis capable de faire. Après, dire que c’est compliqué, oui bien sûr. La MLS aux yeux de tout le monde n’est pas forcément du standing des grands championnats. C’est la réalité. J’en avais conscience, mais c’était décidé. Je sais ce que j’ai pu faire par le passé et je sais ce que je peux faire encore. Je n’ai pas dit que j’arrêtais les Bleus même si je sais qu’il y a de la concurrence, des joueurs qui évoluent dans des très grands clubs. Je sais ce que je peux lui apporter comme je sais aussi ce qu’elle m’a donné. Si on fait appel à moi, je serai le premier à répondre présent. Mais aujourd’hui, je suis concentré sur mon club. Je dois l’aider à grandir. C’est ce qui m’importe le plus ».