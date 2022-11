Danemark : Pierre-Emile Højbjerg est impatient de jouer "son derby" contre la France

Qui savait que le plat préféré de Pierre-Emile Højbjerg (27 ans) était un poulet de Bresse au four, cuit avec des frites ? Pas grand monde sans doute, à part la famille du milieu de terrain. Né d'un père danois et d'une mère franco-danoise, celui qui s'apprête à croiser la route des Bleus pour son second match de la Coupe du Monde connaît très bien son adversaire du jour. Et pour cause, une partie de sa famille maternelle vit toujours en Bourgogne, dans la ville de Tournus.

«Un match contre la France c’est mon derby à moi, témoigne l'intéressé dans les colonnes de L'Equipe ce samedi. Je suis fier d’avoir ce côté français, de connaître un peu cette culture, cette langue (...). Moi j’ai toujours été fier d’avoir ces deux cultures. En fait, je suis juste Pierre-Emile.» Né à Copenhague et international danois depuis 2014 (60 sélections, 5 buts), le joueur de Tottenham révèle également que Willy Sagnol l'avait contacté pour le faire venir en équipe de France Espoirs, en vain.

