PSG : Tuchel à nouveau sous la menace

La vie d'entraîneur du PSG n'est pas un long fleuve tranquille. Menacé d'une éviction en cas d'échec à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel avait réussi sa mission, avec une belle victoire à Manchester United, confortée par celle contre Istanbul Basaksehir. Mais ce sont maintenant les mauvais résultats sur la scène nationale qui représentent un danger pour son avenir à court terme sur le banc du PSG.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, la direction du club francilien n'a pas franchement goûté la défaite face à l'OL ainsi que le visage montré ce soir là. Déjà défait par Lens, l'OM et Monaco cette saison, le PSG a perdu des points face à des adversaires directs et n'est que troisième du classement de L1, avant notamment d'aller affronter Lille dimanche prochain. Un point sur la situation sera fait durant la courte trêve hivernale et en cas de nouvelle contre-performance lors des trois prochains matches, Tuchel pourrait bien être débarqué en cours de saison...