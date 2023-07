CdM (F) : fusillade mortelle éclate à Auckland

La suite après cette publicité

Quelques heures avant l’ouverture de la Coupe du monde féminine qui doit se tenir en Australie et en Nouvelle Zélande du 20 juillet au 20 août 2023, les médias locaux néo-zélandais, relayés par Le Monde, rapportent ce jeudi matin qu’une fusillade a éclaté dans le centre d’Auckland. Le drame s’est produit sur un chantier de construction, faisant six blessés et trois morts dont le tireur qui a été mis hors d’état de nuire par les autorités d’après une source policière locale.

Malgré cette catastrophe, le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins, a indiqué qu’il n’y avait plus de menace pour la sécurité nationale et par conséquent le Mondial 2023 se déroulera comme prévu. « Le niveau de menace pour la sécurité nationale de la Nouvelle-Zélande n’est pas modifié. La police a neutralisé la menace et elle ne recherche personne d’autre en relation avec la fusillade. Le gouvernement a discuté avec les organisateurs de la FIFA et le tournoi aura lieu », a déclaré le représentant politique néo-zélandais. Les sélections nationales et leur staff respectif séjournant à Auckland, ville la plus peuplée du pays, sont sains et saufs mais se sont dit choqués par un tel évènement. « Nous avons été réveillés par un hélicoptère et un grand nombre de véhicules d’urgence. Au début, nous ne savions pas ce qui se passait, mais la télévision et les médias locaux ont fini par nous tenir au courant. Tout le monde semble calme et nous nous préparons normalement pour le match de ce soir. Ensuite, nous devrons peut-être nous adapter s’il y a des instructions de la part des autorités », a témoigné la capitaine de la sélection norvégienne, Maren Mjelde, qui affronte aujourd’hui la Nouvelle-Zélande à l’Eden Park en match d’ouverture.

