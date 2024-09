Deux bonnes nouvelles pour le Real Madrid

Le début de saison du Real Madrid en Liga n’a pas été de tout repos. Sur les quatre rencontres de cette saison, les Madrilènes ont déjà concédé deux matchs nuls (à Majorque, 1-1, et à Las Palmas, 1-1) et Carlo Ancelotti a perdu plusieurs de ses cadres. Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni sont blessés, tandis que Ferland Mendy a écopé d’un carton rouge lors de la première journée, avant d’ensuite se blesser aussi. Appelés en équipe de France, Tchouaméni et Mendy ont déclaré forfait pour ce rassemblement. De quoi laisser envisager le pire pour Ancelotti.

Finalement, le technicien italien a reçu de bonnes nouvelles concernant ses deux joueurs français. D’après AS, l’ancien milieu de Bordeaux et l’ex-latéral gauche de Lyon seront prêts pour le déplacement du Real sur la pelouse de la Real Sociedad, le 14 septembre, après la trêve internationale. Un match important pour les Merengues, qui sont déjà à quatre points du leader, le FC Barcelone.