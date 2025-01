Rennes : Brice Samba a fait une nouvelle victime

L’arrivée de Brice Samba au Stade Rennais continue d’avoir des conséquences sur la hiérarchie des gardiens. Steve Mandanda est passé numéro deux et Gauthier Gallon a donc reculé d’un cran. Mais pour le portier de 31 ans, pas question de rester dans la peau d’un numéro 3 jusqu’à la fin de la saison.

« J’ai envie de m’éclater pendant cinq, six mois, jusqu’à ce que Steve arrête. Aujourd’hui, je suis prêt à tout pour jouer. J’ai envie de jouer, même en Ligue 2, cela ne me dérangerait pas du tout. Et puis l’été prochain, revenir à Rennes pour faire un point sur la suite », a-t-il confié à l’Est Eclair.