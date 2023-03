Real Madrid : Eduardo Camavinga met un gros coup de pression à Aurélien Tchouameni

La suite après cette publicité

Ce jeudi, Eduardo Camavinga devrait être appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de mars de l’équipe de France. Ce ne sera pas une surprise puisque le polyvalent milieu de terrain, que DD utilise aussi en tant que latéral gauche, est en forme actuellement. Souvent pointé du doigt pour son irrégularité au Real Madrid, l’international tricolore enchaîne les prestations intéressantes. Hier soir, Carlo Ancelotti l’a donc titularisé face à Liverpool en Ligue des Champions.

Camavinga met la pression à Tchouameni

Camavinga a été préféré à Aurélien Tchouameni, acheté 100 millions d’euros bonus compris pour remplacer Casemiro et dans le dur depuis son retour de la Coupe du Monde, et Dani Ceballos, qui monte aussi en puissance. Et le Français a été à la hauteur face aux Reds. Il a été au four et au moulin ne ménageant pas ses efforts. Malgré des pertes de balle, il a notamment récupéré 9 ballons et a remporté 4 duels sur 6. Un match plein de la part de l’ancien du Stade Rennais, qui a a envoyé une frappe sur la barre transversale. Pour l’ensemble de son oeuvre, il a obtenu la note de 6 de la part de la Rédaction FM.

En Espagne, son match a été bien plus apprécié. Mundo Deportivo lui a attribué un 7 en ajoutant : «bien qu’il ait perdu des ballons dangereux, il a montré qu’il pouvait être le pivot défensif du Real Madrid.» Defensa Central a été plus généreux en lui donnant un 8. «Le milieu de terrain a raflé la titularisation à son compatriote Tchouameni et a parfaitement performé, faisant office de milieu de terrain le plus en retrait, ce qui nous a permis de voir le meilleur niveau de Kroos et Modric.»

Le milieu est encensé par tout le monde

Dans les colonnes de Marca, on a pu lire également : à la place de Tchouameni, je serais inquiet parce que le niveau de Camavinga est brutal. Le média madrilène a d’ailleurs titré : "Camavinga relance le CMK" (trio avec Modric et Kroos, ndlr). Marca a ensuite précisé : «Camavinga change les règles du jeu. Dynamique, défensivement impeccable… et apparaissant à tant d’endroits en même temps (…) La transformation de Camavinga a relancé le 'CMK’ (Casemiro-Modric-Kroos) en même temps qu’il a enterré un débat, généré par les supporters blancs, sur la possibilité de changer le Français de poste.»

Après la rencontre, Carlo Ancelotti l’a encensé. «Sa période actuelle est très bonne. Il vit un très bon moment et il en profite. Il se débrouille bien avec Kroos et Modric.» Karim Benzema a aussi félicité son jeune coéquipier. « Je lui ai dit de petits détails, car je sais que les deux défenseurs centraux de Liverpool jouent ouvert, il y a une chance au milieu et c’est ce que nous avons fait sur le but. C’est un jeune joueur mais il a beaucoup de talent et nous sommes contents de lui ». Camavinga appréciera lui qui devra confirmer dimanche lors du Clasico avant de retrouver les Bleus.