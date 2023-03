Real Madrid - Liverpool : les notes du match

La suite après cette publicité

Après la folie du match aller, on s’attendait à une rencontre encore rythmée ce mercredi soir entre le Real Madrid et Liverpool. Et pour cause, les Reds devaient absolument enflammer la rencontre pour espérer se qualifier et rattraper le retard de trois buts (2-5 au match aller). Jurgen Klopp alignait quatre attaquants pour bousculer la défense madrilène. Darwin, Salah, Gakpo et Jota débutaient donc face à une équipe du Real Madrid sans surprise. Camavinga était préféré à Tchouameni dans ce rôle de sentinelle devant la défense. Cette confrontation démarrait très fort avec un Vinicius toujours très remuant sur le front de l’attaque qui allumait la première mèche. Mais la première grosse occasion était du côté de Liverpool avec une belle frappe de Darwin repoussée par un Courtois vigilant (7e). Dans la foulée, c’est Alisson qui sauvait les Reds en s’interposant de manière impressionnante devant Vinicius. Le portier brésilien enchaînait avec une belle parade face à Vinicius encore (15e), puis sur une frappe de Camavinga qu’il repoussait sur la barre (20e). De quoi conserver les infimes espoirs de Liverpool qui ne parvenait pas à bousculer une équipe du Real tout en gestion.

Au retour des vestiaires, Liverpool n’avait d’autre choix que de se découvrir un peu plus pour tenter de perturber une défense madrilène sereine jusqu’ici. Mais les hommes de Jurgen Klopp manquaient d’idée, de précision dans le dernier geste et n’emballaient absolument pas la rencontre. Au contraire, ce sont même les Madrilènes qui se procuraient les plus grosses occasions. Mais quand Alisson ne s’interposait pas, c’est Benzema qui ne trouvait pas la cadre. Le Français faisait preuve de beaucoup d’erreurs techniques. Heureusement sans conséquence pour son équipe. Et c’est même après un nouveau contrôle manqué de KB9 que le Real Madrid trouvait la faille. Le ballon retombait dans les pieds de Vinicius qui ratait aussi totalement sa frappe. Il en profitait cependant pour glisser le cuir à Benzema qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide (80e). L’ex international français se blessait étrangement sur ce but et cédait sa place dans la foulée. Mais sa réalisation scellait définitivement la qualification du Real Madrid qui n’aura pas tremblé face à une triste équipe de Liverpool (6-2 sur l’ensemble des deux matches). Les hommes de Carlo Ancelotti filent en quarts de finale et découvriront leur adversaire vendredi lors du tirage au sort.

Courtois (7) : le gardien de but belge a sauvé les siens après la boulette de son coéquipier allemand dans l’axe (7e). Derrière, il a tranquillement capté la tête de Nunez (31e), avant de se détendre pour dévier son enroulé d’une belle claquette (33e). L’ancien de l’Atlético a également gagné ses duels face à Gakpo (36e) avant de ne rassurer les siens que sur des sorties aériennes en seconde période.?

Carvajal (5) : le latéral droit espagnol a été bousculé, offensivement comme défensivement, par l’activité incessante de Nunez dans son côté. Souvent pris de vitesse par l’Uruguayen, il a aussi eu du mal à tenir le duel physiquement mais a montré plus de certitudes face à l’entrant Firmino, qui a remplacé l’ancien buteur du Benfica. Remplacé par L. Vazquez (86e) .

Militao (6,5) : le défenseur central brésilien a semblé bien plus rassurant que son coéquipier, et ce même si moins sollicité. Balle au pied, il n’a pas créé de frayeur et a su se montrer juste dans les premières relances. Sur le contre anglais, il a su couper la passe en profondeur de Salah (54e). Voyant l’ascendant adverse, et malgré quelques duels perdus au sol ou dans les airs (3 gagnés sur 9 au total), il s’est contenté, et à raison, d’éloigner le ballon de son propre but (5 dégagements).

Rüdiger (6,5) : fébrile en début de match face à Salah (7e), l’Allemand s’est montré plus rassurant en première période, dégageant le centre piège de Robertson (29e) et protégeant parfaitement le ballon dans la surface. Il a également bien été présent pour contrer le centre fort de TAA dans la zone de vérité (45+1e). En seconde période, son début de match a été oublié, se jetant partout pour contrer les nombreux centres adverses. Communiquant sa rage sur le terrain, l’ancien de Chelsea s’est réveillé, au grand dam du LFC, peu inspiré offensivement.

Nacho (7) : le soldat de Carlo Ancelotti a dû s’occuper d’un couloir gauche orphelin de Ferland Mendy, absent depuis la fin janvier. Etincelant à l’aller, l’Espagnol a connu un peu plus de difficultés défensives devant son public, se faisant notamment effacer par Darwin près de la ligne (26e), avant de ceinturer Salah (29e) qu’il a su gérer en seconde période. Libéré après le coaching adverse, il s’est plus projeté vers l’avant mais sans réussite dans l’avant-dernier geste et a même su garder le Pharaon dans sa poche, l’Egyptien pas loin d’être invisible au retour des vestiaires.

Camavinga (6) : titulaire au poste de pointe basse à la place de son compatriote Tchouameni, l’international tricolore a heurté la barre transversale sur une frappe prolongée par Alisson (20e). Le Français ne s’est pas ménagé et n’a pas hésité à presser le milieu adverse, récupérant ainsi plusieurs ballons dans le rond central.

Modric (6,5) : métronome habituel du Real Madrid, le milieu de terrain croate s’est offert sa tentative dans la spécifique frappes de loin initiée par Camavinga (22e). Le médaillé de bronze à la dernière Coupe du Monde n’a pas lésiné sur les efforts et décalait parfois sur les couloirs pour apporter de la présence offensive, en témoigne son superbe centre pour Valverde (63e). Remplacé par Ceballos (82e) , auteur d’une très belle ouverture pour Vazquez sur la dernière grosse action du match.

Kroos (5,5) : comme à son habitude, son abattage dans l’entrejeu n’est pas le plus élevé mais l’Allemand a su briller par ses transmissions intelligentes, comme sa passe cachée pour un Valverde, hors-jeu de quelques centimètres (44e). Sevré en ballons avec la domination liverpuldienne pour aller chercher à réduire l’écart, le champion du monde 2014 a dû se réduire au travail défensif, dans un milieu acculé dans son derniers tiers sur quelques possessions. Remplacé par Tchouameni (84e) .

Valverde (5) : l’international uruguayen a tenté une volée, ratée car dégagé sur le coup par la défense adverse (8e). Il a ensuite eu du mal à se frayer un chemin dans le flanc droit, contenus par Milner ou encore Robertson. En seconde période, il s’est offert un face-à-face avec Alisson mais a complètement raté son tir croisé, dévié par le pied du portier (53e). Servi par Modric, il n’a pas pu monter plus haut pour faire redescendre le ballon de la tête (63e). Défensivement, il s’est illustré par quelques interventions pour garder les siens dans le match.

Vinicius Jr (5,5) : le feu follet brésilien n’a pas hésité à provoquer l’arrière-garde rouge mais s’est retrouvé face à un Konaté solide. Servi de la tête par Rüdiger, il a failli trouver le chemin des filets mais Alisson a parfaitement laissé traîner la main devant la ligne (14e). Profitant des lacunes défensives d’Alexander-Arnold, il a pu s’offrir quelques tentatives sans tromper Alisson (26e, 35e). Mais après avoir raté sa reprise de volée, il a eu la lucidité pour servir, en taclant, Benzema pour l’ouverture du score. Remplacé par Asensio (84e) .

Benzema (6) : de retour de blessure après avoir manqué le succès face à l’Espanyol, l’attaquant français a manqué d’efficacité face au but dans cette rencontre, d’abord neutralisé par Gakpo (13e) avant de manquer quelques occasions. Après avoir trouvé les gants d’Alisson sur une reprise pas assez placée pour l’inquiéter (53e), il a vu son tir en première intention taclé par Alexander-Arnold (55e) avant d’envoyer le cuir au-dessus des buts d’Alisson (70e). Trouvé par Vini, il a finalement fait trembler les filets (78e) pour son 3e but en C1 cette saison. Blessé sur l’action du but, il est remplacé par Rodrygo (82e), pas loin de faire le break en fin de rencontre (90+2e).

Liverpool