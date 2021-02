Liga : l'Atlético retrouve la victoire à Grenade

Après un match nul (2-2) face au Celta en début de semaine qui a mis fin à une série de victoires incroyable, l'Atlético se déplaçait à Granada ce samedi. Un déplacement qui s'annonçait compliqué... Décimé par le covid-19 et les blessures, le leader de la Liga était encore privé de plusieurs joueurs comme Trippier, Gimenez ou João Félix, mais a tout de même pu revenir d'Andalousie avec les trois points grâce à ce succès 2-1.

Après une première période plutôt dominée mais sans but, c'est Marcos Llorente qui a mis l'Atlético devant au score d'une frappe de l'extérieur de la surface (0-1, 63e). Mais Yangel Herrera égalisait dans la foulée (1-1, 66e). Pas abattus, les Colchoneros repartaient à l'attaque et c'est Angel Correa, sur une frappe déviée par un défenseur (1-2, 75e). L'Atlético reprend huit points d'avance sur le Real Madrid, avec un match de moins, et onze points d'avance sur le Barça. Granada reste huitième.

