La mise au point de Laurent Blanc sur son avenir d'entraîneur

Souvent dans les discussions quand un poste d'entraîneur se libère, Laurent Blanc est actuellement sans club. Et dans une intervention dans Téléfoot, l'ancien sélectionneur des Bleus a jeté un froid sur son possible avenir dans le monde du football professionnel. « Je reviendrai sûrement, mais ça ne sera sûrement pas vers les adultes, plus vers les enfants. Je pense qu’il y a de quoi faire dans le sport amateur », a-t-il ainsi déclaré.

Mais dans L'Équipe, l'ancien coach du PSG a nuancé ses propos : « je suis réaliste, honnête avec moi-même et avec les autres. Mais je n'ai pas fait de croix sur le terrain. Je n'arrête rien du tout ! Que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais de croix définitive sur rien. Après, je ne suis pas un doux rêveur non plus. J'ai passé l'âge, je vois les choses, comment ça bouge et comment évolue aussi le monde du football ». Une déclaration qui rassurera sûrement ses plus grands adeptes.