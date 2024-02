Strasbourg-PSG : les notes du match

L’homme du match : Asensio (7) : après une belle performance contre Brest la semaine passée, l’Espagnol était reconduit dans le onze parisien ce vendredi. Plus axial dimanche dernier, l’ancien du Real Madrid était de retour dans un rôle d’ailier droit qui lui correspond tout aussi bien. Et sa rencontre aura été très réussie encore ce soir. Inspiré, on peut sentir que l’international de la Roja est en confiance en ce moment. Prenant sa chance à l’envi, le triple vainqueur de la Champions League a perdu quelques ballons bêtes mais a surtout distillé plusieurs offrandes qui ont mis en orbite ses compères de l’attaque. Son bon pressing sur le gardien alsacien aura d’ailleurs offert l’ouverture du score à Kylian Mbappé. Déjà buteur dimanche dernier, l’attaquant ibérique a alors récidivé ce vendredi en ne tremblant pas suite à un superbe service de KM7. Même quand il a été moins en vue offensivement, l’ancien Merengue aura été utile et été d’une grande aide auprès de Carlos Soler grâce à son bon repli défensif.

La suite après cette publicité

PSG

- Donnarumma (6) : peu sollicité ce soir en première période, le gardien italien a été rassurant sur la plupart de ses interventions ce soir. C’est au retour des vestiaires que l’ancien Rossoneri a été impérial. Même s’il ne peut rien faire sur la belle frappe de Dilane Bakwa lors de la réduction de l’écart, le gardien transalpin aura réalisé plusieurs interventions importantes, surtout en fin de rencontre. Comptant 7 arrêts à l’issue de la rencontre, il aura permis à Paris d’aller chercher les trois points en terres alsaciennes malgré des assauts strasbourgeois répétés.

À lire

Barça : Joan Laporta envoie un gros tacle au PSG

- Soler (3,5) : positionné dans un rôle hybride entre le couloir droit et le milieu de terrain, Carlos Soler a été intéressant pendant plusieurs minutes. Forcément, l’ancien de Valence a plus brillé offensivement qu’en phase défensive où il a parfois été débordé par Angelo, Habib Diarra et Emanuel Emegha lors du second acte. Paraissant souvent désarmé défensivement, sa combativité n’aura pas suffi pour colmater les brèches et trop d’offensives alsaciennes sont passées par son côté droit. Remplacé par Nordi Mukiele à la 87e minute.

La suite après cette publicité

- Marquinhos (4,5) : de retour dans la charnière centrale parisienne, le Brésilien aura tenu la baraque aux côtés d’un Beraldo encore fébrile. Joueur le plus sollicité balle au pied, le capitaine parisien a été bon dans sa relance et rassurant défensivement lors de plusieurs actions chaudes de ses adversaires. Bon dans ses duels, il aurait dû néanmoins mieux gérer plusieurs situations où il a été berné par des attaquants strasbourgeois inspirés. Remplacé par Danilo Pereira à la 82e minute.

- Beraldo (3,5) : décevant contre Brest vendredi dernier, la recrue estivale du PSG n’a toujours pas rassuré ce vendredi. Trop naïf face aux attaquants strasbourgeois, sa bonne lecture du jeu lui aura permis de faire quelques interceptions mais cela n’est pas encore suffisant alors qu’il a perdu trop de duels. Mauvais dans la relance, le Brésilien a encore du travail pour vraiment s’imposer avec le PSG.

La suite après cette publicité

- Hernandez (4) : un match globalement raté pour le défenseur gauche parisien. Trop facilement bougé dans les duels, le natif de Marseille n’a rien apporté offensivement et a trop facilement été débordé sur son côté. Perdant bien trop de ballons bêtement, Hernandez a été bien trop friable sur son côté gauche et plusieurs offensives sont venues de son côté trop poreux à l’instar de la réduction de l’écart alsacienne. Un match à oublier. Averti à la 30e minute de jeu.

- Ruiz (3) : en difficulté lors du premier acte, le milieu de 27 ans n’aura clairement pas rassuré ce soir. Sans inspiration offensivement, l’ancienne sentinelle du Napoli n’aura pas brillé défensivement où il aura souvent été dépassé par Habib Diarra et a été l’auteur de plusieurs pertes de balle dangereuses (69e). En somme, Ruiz n’aura clairement pas marqué des points ce soir où malgré quelques tentatives lointaines intéressantes (71e), il aura été faible partout ce soir.

La suite après cette publicité

- Ugarte (5) : titulaire en tant que sentinelle, l’Uruguayen n’avait pas le droit à l’erreur afin de regagner durablement sa place dans l’escouade de Luis Enrique. Et à côté de Fabian Ruiz qui aura été en pure souffrance, le transfuge du Sporting Portugal aura gratté pas mal de ballons qui lui auront permis d’être utile dans le milieu francilien. Remplacé par un Vitinha intéressant ce soir à la 54e minute de jeu.

- Zaïre-Emery (5) : de retour dans l’entrejeu parisien, le prodige de Montreuil a encore réalisé une prestation intéressante. En première période, WZE a été moins étincelant qu’à l’accoutumée. Perdant quelques ballons regrettables, il aura eu le mérite de se projeter de l’avant et essayer d’apporter le surnombre face à la défense strasbourgeoise. D’un point de vue défensif, le joueur de 17 ans aura parfois paru dépassé mais sa combativité lui a permis d’être toujours aussi conquérant pour gratter quelques ballons.

- Asensio (7) : voir ci-dessus.

- Kolo Muani (5) : reconduit à la pointe de l’attaque après des débuts poussifs sous la tunique parisienne, le joueur formé au FC Nantes a réalisé une bonne entame de match. Intéressant dans la profondeur, c’est lui qui a provoqué le penalty raté par Kylian Mbappé (6e). Par la suite, l’ancien de l’Eintracht Francfort a continué de provoquer même s’il a fait face à pas mal de déchet dans son jeu. Peu trouvé dans la profondeur, Kolo Muani a essayé d’être percutant en repiquant souvent dans l’axe. Trop égoïste par moment (39e). Plus discret et plus brouillon au retour des vestiaires, l’attaquant de 25 ans a été remplacé à la 82e minute par Gonçalo Ramos.

- Mbappé (6) : meilleur buteur de Ligue 1 et au-dessus de tout le monde depuis le début de saison, Kylian Mbappé était resté muet la semaine passée face à Brest. À la Meinau, son début de soirée a été poussif. Perdant plusieurs ballons évitables, le Bondynois s’est d’ailleurs illustré lors du premier quart d’heure en ratant son penalty face à Alaa Bellaarouch (6e). Peu trouvé dans la profondeur, le capitaine des Bleus a été oublié sur certaines séquences qui auraient pu lui permettre d’ouvrir le score plus tôt. Il a finalement pu profiter de la malice de Marco Asensio pour ouvrir le score dans le but vide (31e). Au retour des vestiaires, il a rendu la pareille à son compère ibérique d’un extérieur du pied astucieux (48e). Faisant pas mal de différences, l’ancien Monégasque a donc réalisé une prestation globalement satisfaisante et aura été un grand artisan de la victoire parisienne.

Strasbourg

- Bellaarouch (5,5) : propulsé comme le gardien titulaire du RCSA après le départ de Sels, Bellaarouch a vécu un match de rêve. Pour sa première en Ligue 1, il n’aurait peut-être pas pensé à un meilleur départ. Dès la 6ème minute, il doit faire face à Mbappé sur pénalty. Le jeune marocain a plongé à gauche, le côté gagnant. Mais Bellarouch est passé du rire aux larmes. Sur une mauvaise relance, pourtant facile, il donne le but à Mbappé pour l’ouverture du score (31e). Une boulette qui a plombé son équipe. Il ne peut rien faire sur le deuxième but du PSG (49e). Plus généralement, les supporters strasbourgeois ont pu voir une certaine facilité sur ses dégagements longs (11e, 56e).

- Senaya (4) : le défenseur droit avait un rôle difficile ce soir face à Mbappé. On ne peut pas lui reprocher son engagement, comme sur Kolo-Muani qu’il bouge à l’épaule (22e). Il est à la limite du penalty juste avant la mi-temps devant le capitaine de l’équipe de France (45e). Après la pause, il peut mieux faire avec un centre trop approximatif. Sur la contre-attaque, les Parisiens ont réussi à faire le break (49e). Il reçoit ensuite un carton jaune malheureux après avoir mis sa main sur le visage de Mbappé en pleine course. Souvent en retard, il n’est pas loin d’un deuxième carton jaune sur une nouvelle faute sur le numéro 7 parisien (74e).

- Perrin (5) : fautif dès le début du match sur un pénalty assez sévère sur Kolo Muani. Sa bonne lecture du jeu a rassuré la défense alsacienne, comme sur certains centres parisiens (24e). L’ancien marseillais est dépassé sur la contre-attaque amenant le deuxième but parisien (49e). Pris dans sa globalité, Perrin n’a pas fait un mauvais match.

- Sylla (5) : pour son huitième match d’affilée en tant que titulaire, le défenseur central a fait beaucoup d’effort face aux nombreux attaquants parisiens. Il n’intervient pas sur Kolo-Muani en contre-attaque, ce qui laisse le loisir de préparer sa frappe (39e). En fin de match, il a la balle d’égalisation. Après un coup-franc de Guilbert, le ballon lui arrive dessus mais il manque sa tête (90e+4).

- Guilbert (5,5): ses récupérations hautes ont permis aux Alsaciens de vite se projeter à l’avant. Les Parisiens ont d’ailleurs eu du mal à passer de son côté. Un peu plus brouillon ensuite dans ses interventions. Il a pris une frappe, totalement manqué par l’arrière gauche.

- Sissoko (4,5) : vite averti sur une faute d’anti-jeu (26e), il a été plus discret qu’à son habitude dans ce match. Dans la bataille du milieu de terrain, il a d’abord pris le dessus sur Ruiz, avant de voir le Parisien faire jouer sa qualité technique comme sur le deuxième but de son équipe. Il a une belle opportunité à la suite d’un coup-franc, mais sa tête manque beaucoup trop de puissance (88e).

- Mwanga (5) : sa belle frappe termine pas loin du cadre (67e). Il a été imprécis sur certaines situations qui auraient pu bénéficier aux attaquants du Racing. Après seulement 27 passes réussies dans le match, il est remplacé par Bechikh (89e) pour sa première en Ligue 1. L’avant-centre était une solution supplémentaire en attaque, mais il n’a pas eu de situation malgré de bonnes intentions.

- Diarra (7) : le milieu de terrain s’est créé de nombreuses situations offensives, notamment grâce à ses percées dans le milieu parisien. Il a essayé d’aller toujours vers l’avant, s’offrant même des opportunités de buts. Il saute plus haut que tout le monde sur corner. Il tente également une frappe lointaine au ras de terre, contré alors qu’il parfait bien (26e), et un autre tir écrasé en première mi-temps (42e). Moins de possibilités en deuxième mi-temps, même s’il a une occasion d’égaliser (69e). Son activité offensive n’a pas contrasté par son engagement défensif. Il a récupéré un grand nombre de ballon par son pressing. Sa très bonne prestation s’arrête avec sa sortie pour Deminguet (83e). Il distille un bon ballon pour Sissoko dans les 10 dernières minutes.

- Bakwa (6,5) : Lucas Hernandez se souviendra du Strasbourgeois. Bakwa a été un véritable poison sur son côté droit en début de match, poussant à la faute le piston gauche parisien. Il a gagné des corners, mais ne les a pas forcément bien exploités ensuite. Moins en vue en seconde mi-temps, il a pourtant été décisif en réduisant le score. Seul dans la surface, il reçoit un superbe centre rentrant d’Ângelo et concrétise enfin une occasion alsacienne (68e). De nouveau après un très bon centre d’Ângelo, il choisit la force sur un tir qui s’envole (79e).

- Dion (4) : buteur la semaine passée, le numéro 9 du jour peut se mordre les doigts sur ses premières occasions. L’Ivoirien a été peu en réussite dans ses derniers gestes. Dès les premières secondes, il se retrouve avec le ballon en pleine surface. Après un excellent crochet, il tire à bout portant, mais trouve l’épaule de Donnarumma (2e). Bien mobile, l’attaquant strasbourgeois s’essaye de nouveau sur une nouvelle frappe après l’ouverture du score (25e). Pas de but alors qu’il est pourtant le joueur qui a le plus touché de ballons dans la surface de réparation en première mi-temps. Il est remplacé par l’habituel titulaire au poste, Emegha (52e). Peu utilisé depuis son retour de blessure, il n’a pas eu de situations. On a plus vu les deux attaquants excentrés.

- Ângelo (5,5) : le Brésilien a réalisé, à l’image de son équipe, une bonne première demi-heure. Ângelo a ensuite un peu disparu. Peu de chose à mettre à son actif. Il a perdu beaucoup de ballons devant Soler, pourtant pas spécialiste du poste. On l’a retrouvé en deuxième mi-temps pour suppléer ses défenseurs, notamment avec une très bonne intervention en tant qu’arrière droit (62e), ce qui a sonné son réveil. Il réalise ensuite une magnifique passe décisive pour le but de Bakwa (68e). Dans les minutes qui suivent, il est de nouveau plus tranchant, avec un tir (70e) et d’excellents centres (79e).