EdF : un deuxième match amical contre l’Allemagne prévu

L’équipe de France a terminé son rassemblement de juin avec deux victoires face à Gibraltar (3-0) et la Grèce (1-0). Pour préparer l’Euro 2024 qui aura donc lieu dans un peu plus d’un an, la FFF commence déjà à sonder différentes nations pour organiser des matches amicaux. Dans ce sens, selon les informations du média allemand «Die Tageszeitung», une rencontre face à l’Allemagne est prévue.

Ce match devrait se jouer le 22 ou le 23 mars 2024. L’Equipe précise que la FFF ne validera cette rencontre que si que les Bleus, actuellement en tête de leur groupe de qualifications avec 12 points en quatre matches, valident leur billet pour l’Euro puisque les barrages auront lieu sur la fenêtre internationale de mars.

