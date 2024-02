Charles De Ketelaere renaît de ses cendres à Bergame !

60 kilomètres, seulement, séparent San Siro, stade mythique de l’AC Milan, du Gewiss Stadium, l’enceinte actuelle de la formation bergamasque. Pourtant, force est de constater, que ce dépaysement relatif a changé la vie d’un certain Charles De Ketelaere (22 ans). Transféré chez les Rossoneri contre plus de 35 millions d’euros en août 2022, le jeune attaquant formé à Bruges semble, en effet, retrouver un second souffle sous les couleurs de la Dea. Après des débuts plus que compliqués en terres milanaises, où son contrat court jusqu’en juin 2027, celui qui avait marqué les esprits en Jupiler Pro League (25 buts et 20 offrandes en 120 rencontres toutes compétitions confondues avec les Blauw en Zwart) n’avait, en effet, pas répondu aux fortes attentes placées en lui.

Les retrouvailles avec Milan comme point de bascule !

Chez les Lombards, le Diable rouge a ainsi rapidement déchanté. Sous pression et rapidement critiqué pour son rendement, le gaucher d’1m92 n’aura finalement délivré qu’une passe décisive en 40 apparitions sur le terrain. Un bilan bien trop maigre pour espérer continuer l’aventure sous la tunique milanaise. En plein doute, l’international belge (14 sélections, 2 buts) était alors envoyé, l’été dernier, du côté de l’Atalanta Bergame. Désormais sous les ordres de Gian Piero Gasperini - qui a toujours cru en lui - De Ketelaere revit totalement. Buteur pour sa première sortie avec la Dea, CDK a malgré tout mis du temps avant de pleinement convaincre. Et pour cause. Après plusieurs semaines de disette face au but, le transfuge de Bruges n’a pas, non plus, échappé aux critiques avec l’Atalanta.

Point d’orgue des doutes émis à son encontre ? Le 9 décembre dernier où le numéro 17 de l’actuel 4e de Serie A ratait l’immanquable, en début de match, pour ses retrouvailles avec l’AC Milan. Malgré une victoire finale (3-2) et une passe décisive délivrée lors de ce choc, De Ketelaere réveillait (encore) les plus sceptiques à son sujet. Oui mais voilà, aujourd’hui, la donne a complètement changé et les chiffres sont sans équivoque. Depuis ce soir-là, le milieu polyvalent de la Dea - capable d’évoluer dans un rôle d’ailier droit ou encore d’avant-centre - est ainsi devenu le joueur le plus décisif d’Italie avec 7 buts et 5 passes décisives, celle face au Milan comprise, en 602 minutes soit une fois toutes les 52 minutes.

Une dynamique impressionnante, confirmée lors des deux dernières journées de championnat où l’intéressé s’est offert deux passes décisives contre l’Udinese avant de claquer son deuxième doublé avec l’Atalanta (le premier datant du 3 janvier contre Sassuolo à l’occasion des 8es de finale de la Coupe d’Italie) face à la Lazio (3-1). Désormais à la tête de 9 buts et 7 offrandes en 26 matches toutes compétitions confondues, le Belge semble inarrêtable. Une métamorphose déroutante qui peut, malgré tout, s’expliquer par son repositionnement au cours des derniers mois. Aujourd’hui aligné en second attaquant ou même en faux 9, CDK n’est plus le même joueur. «Je me sens bien dans ce style de jeu et dans ce poste. La position d’attaquant me donne aussi plus de confiance dans le jeu», confiait, à ce titre, le principal concerné lors d’une interview accordée à DAZN.

L’Euro 2024 en ligne de mire…

Questionné, à son tour, sur les performances actuelles de son protégé, Luca Percassi, le directeur général de l’Atalanta, ne cachait d’ailleurs pas son enthousiasme. «C’est un joueur très talentueux. Il faut parfois avoir la patience d’attendre parce qu’il est jeune, mais cela fait partie du chemin de croissance d’un garçon qui a un grand talent et l’Atalanta est très heureuse qu’il soit là. Et nous pensons qu’il peut encore s’améliorer.» Suffisant pour imaginer la Dea lever l’option d’achat en juin prochain ? Dernièrement, La Gazzetta dello Sport confirmait, quoi qu’il en soit, cette tendance alors que le joueur, évalué à 25M€ sur le site spécialité Transfermarkt, confiait lui son bien-être à Bergame. «Je suis heureux ici, je serais heureux de grandir ici».

Si tous les signaux semblent donc au vert pour voir le talentueux milieu belge s’installer, sur la durée, chez les Nerazzurri, cette montée en puissance est également une excellente nouvelle pour son avenir en sélection. Absent du dernier rassemblement de l’équipe nationale, le Diable rouge devrait ainsi, sauf énorme surprise, rapidement faire son retour dans le groupe de Domenico Tedesco. Une renaissance inespérée il y a seulement quelques mois et forcément bienvenue à un peu plus de quatre mois du début de l’Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Reste désormais à savoir si l’ancien coach de Leipzig - qui n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Kevin De Bruyne - décidera de miser Charles (de Ketelaere) le Grand, par la taille et le talent.