Real Madrid : gros retournement de situation pour Marco Asensio !

Ce fut l'un des gros dossiers du dernier mercato en Liga. L'avenir de Marco Asensio, à Madrid ou ailleurs ? Alors que son contrat expire en 2023, l'international espagnol n'a jamais donné l'impression de vouloir prolonger. Et les Merengues voulaient s'en débarrasser sous peine de le voir partir gratuitement dans un peu plus de six mois.

Depuis, la situation a un peu changé. S'il reste remplaçant, n'ayant aucune titularisation à son actif en Liga, ses bonnes prestations lors de ses entrées en jeu et ses performances convaincantes en Ligue des Champions ont fait changer la situation, tant d'un point de vue du club que du joueur. Comme l'indique le quotidien Marca, une prolongation semble désormais proche.

Retournement de situation

Alors que tout laissait penser à un divorce entre les deux parties, le journal indique désormais que le club estime qu'une prolongation est une bonne chose pour l'équipe. Notamment grâce au comportement et à l'attitude du joueur, qui a notamment accepté d'avoir un rôle moins important tout en se donnant pour espérer devenir titulaire. Le joueur lui n'aurait en réalité jamais vraimnt voulu partir, et il aurait refusé des propositions particulièrement intéressantes.

Il aurait reçu de précieux conseils de son entourage, tout comme il est aussi particulièrement identifié avec le club et ses suppporters. Carlo Ancelotti a aussi poussé en interne pour qu'une prolongation soit envisagée. Toujours selon la publication madrilène, le Real Madrid va entrer en contact avec l'agent du joueur rapidement, à tel point que la situation pourrait même se régler avant le Mondial. C'est allé vite...