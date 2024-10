Liga : le choc Valence-Real Madrid reporté

Frappée par une terrible tempête, la région de Valence a payé un lourd tribut humain (95 morts sont annoncés) et matériel. Sans surprise, la tenue des compétitions sportives dans la région, dont le choc Valence-Real Madrid, était fortement remise en cause. Cet après-midi, le club che vient d’officialiser que son match face aux Merengues comptant pour la 12e journée de Liga a été reporté à une date ultérieure.

«Le Valencia CF a reçu la confirmation du report du match de la 12e journée de LALIGA EA Sports contre le Real Madrid, initialement prévu le samedi 2 novembre, en raison de la gravité de la DANA qui a fait de nombreux morts et victimes dans la province de Valence. En ce moment difficile, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances et notre affection aux familles et aux proches des personnes décédées ainsi qu’aux victimes de cette catastrophe qui nous laisse dévastés et qui relègue le football au second plan. Depuis mardi, le Valencia CF est à la disposition des autorités et des municipalités touchées pour les aider dans la mesure du possible», indique le communiqué.