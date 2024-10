Le Real Madrid veut gâter Vinicius Jr pour lui faire oublier le Ballon d’Or

Ce lundi, Vinicius Junior (24 ans) a peut-être vécu la plus grosse déception de sa carrière. Annoncé comme le grand favori pour le Ballon d’Or 2024, le Brésilien a finalement appris quelques heures avant la cérémonie qu’il ne serait pas l’heureux élu. Touchés en plein coeur, lui et son club, le Real Madrid, ont décidé d’annuler leur déplacement à Paris. Un coup de théâtre qui a forcément donné plus de piquant à une cérémonie d’habitude plutôt ronflante.

La suite après cette publicité

Depuis, la majeure partie des coéquipiers du numéro 7 merengue sont sortis du silence sur les réseaux sociaux pour le soutenir. Le principal intéressé a ensuite promis une réponse très forte de sa part. «J’en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts.» Ailleurs, chacun a développé sa théorie pour expliquer ce revirement de situation totalement inattendu. Le Brésil a crié au racisme, tandis que les médias espagnols ont trouvé les trois critères qui auraient poussé les jurés à voter en faveur de Rodri.

Les Merengues veulent déjà prolonger Vinicius

Une chose est sûre : Vinicius Jr a vu une prime de plus de 1 M€ (incluse dans son contrat en cas de victoire au Ballon d’Or) lui passer sous le nez. De son côté, le Real Madrid fait face lui aussi à un battage médiatique XXL. Le club merengue voulait montrer sa force au monde entier en boycottant la cérémonie du Ballon d’Or mais il s’est finalement ridiculisé en mondovision aux yeux de la presse internationale. Et aujourd’hui, c’est un peu « Vinicius et le Real Madrid contre le reste du monde. » À Madrid, il n’est d’ailleurs pas question de lâcher l’attaquant brésilien.

La suite après cette publicité

Relevo nous apprend que la Casa Blanca aimerait offrir un lot de consolation à son joueur et lui offrant une nouvelle prolongation de contrat. Pour rappel, il y a un an jour pour jour, Madrid annonçait la prolongation de Vinicius Jr jusqu’en 2027. Des contacts ont déjà eu lieu avec les agents du joueur et ce dernier a apprécié ce qu’il considère comme une marque de confiance. Mais si « Vini » se sent bien dans la capitale espagnole, il ne veut pas se précipiter non plus. L’évolution de ce dossier sera scrutée de près, car certains ont déjà émis des doutes sur le futur madrilène du Brésilien en avançant deux facteurs : l’intérêt des Saoudiens (qui lui ont déjà proposé 1 milliard d’euros) et la difficulté à obtenir des récompenses individuelles avec d’autres stars planétaires (Mbappé et Bellingham) dans l’effectif madrilène.