Ballon d’Or 2024 : les 3 raisons qui ont condamné Vinicius Jr

C’est peut-être le Ballon d’Or qui nous a réservé le plus de surprises depuis très longtemps. Alors que toute la planète football s’attendait à ce que Vinicius Jr soit couronné comme meilleur joueur de l’année, c’est finalement Rodri qui a été élu. Pourtant fort de ses prestations en Liga et en Ligue des Champions, la star de la Canarinha a vu le champion d’Europe lui passer devant de manière inattendue, alors que même le Real Madrid le voyait déjà vainqueur. Mais si on se fie aux dernières explications formulées par les médias espagnols notamment, le sacre de l’Espagnol est un peu plus compréhensible…

D’abord, Vinicius Jr paye le fait d’avoir eu d’autres "concurrents" en guise de coéquipiers. « C’était serré. Vinicius a sûrement pâti de la présence de Bellingham et de Carvajal dans le top 5 », a ainsi révélé Vincent Garcia, patron de France Football, sur la chaîne L’Equipe. Les votes se sont ainsi répartis et dispersés entre plusieurs madrilènes, et surtout entre Vinicius et Bellingham.

Vinicius Jr manque de fair-play ?

Ensuite, il y a le fait qu’en sélection, Vinicius Jr n’ait pas été spécialement brillant, signant une Copa América assez médiocre alors qu’il était supposé être le leader brésilien. Des prestations rédhibitoires sous la tunique jaune du Brésil, là où Rodri a été élu MVP de l’Euro. Et les compétitions internationales sont particulièrement importantes dans ce genre de distinctions individuelles. Si Vinicius Jr était le grand favori au mois de juin, les compétitions de clubs finies, les tournois de sélection estivaux ont un peu changé la donne.

Enfin, il y a un autre critère qui a énormément pesé dans la balance, et qui a surtout pris du poids cette année : le fair-play et l’exemplarité. Souvent considéré comme un joueur provocateur, avec des petits gestes pas spécialement nobles à ses adversaires parfois, et un joueur qui conteste de façon assez véhémente auprès des arbitres, Vinicius Jr a donc perdu beaucoup de points de ce côté-là. Tout le contraire d’un Rodri dont le comportement est plutôt exemplaire. Vinicius Jr sait donc ce qu’il lui reste à faire…