Aston Villa : Unai Emery dévoile son plan pour faire tomber le PSG

Mardi soir, le Paris Saint-Germain devra valider sa place en demi-finale contre Aston Villa, dans son propre stade. Les Parisiens, victorieux 3-1 au Parc des Princes, ont pourtant toutes les chances d’aller chercher la qualification, mais les Villans ne veulent pas se laisser abattre. Devant son public, l’équipe d’Unai Emery devra réaliser un sacré exploit pour renverser l’un des favoris pour le sacre final en Ligue des Champions, et le coach espagnol rêve de faire tomber son ancien club.

«Notre objectif est de jouer avec un plan solide, d’être cohérent et de comprendre comment le match se déroule en 90 minutes. Lorsque nous avons gagné à Bruges, nous étions prêts à jouer les prolongations. Notre plan est que si nous avons une prolongation et une séance de tirs au but, alors c’est fantastique. Bien sûr, le fait qu’ils aient gagné 3-1 change quelque chose. Mais beaucoup ? Non. Pourquoi ? Parce que nous devons gagner. Mais maintenant, nous devons gagner avec un but de plus», a-t-il d’abord lâché devant les médias.

Unai Emery croit en la remontada

Face à son ancien club, avec lequel il a d’ailleurs subi la terrible désillusion contre le FC Barcelone au Camp Nou (6-1) en 2017, le technicien de 53 ans compte sur le soutien du public : «le PSG a une grande expérience des matches à l’extérieur. Ils jouent en France et en Europe, et nous aussi. Plus ou moins, si nous faisons de bonnes choses sur le terrain, tactiquement et individuellement, les supporters vont augmenter notre énergie et nous aider beaucoup. Ils transmettront toujours cette énergie à nos joueurs», a-t-il ensuite ajouté.

Avant de revenir sur cette remontada qu’il a vécu avec les Parisiens : «j’ai l’expérience des matches retours. Positives et négatives. Maintenant, c’est différent. Nous voulons écrire l’histoire d’Aston Villa. L’année dernière en Conference League, cette année en Ligue des champions et, je l’espère, pour les années à venir en Europe. Nous allons nous entraîner cet après-midi et il est important de voir où en sont tous les joueurs». Les Parisiens sont donc prévenus, car la qualification n’est pas encore assurée.