Lille-Nice : les compositions officielles

Accroché par Metz la semaine passée (3-3), le champion de France en titre, le LOSC, reçoit aujourd'hui à Nice, à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1, et où il croisera son ancien coach, Christophe Galtier, désormais à l'OGC Nice. Jocelyn Gourvennec donne pour cette rencontre du crédit au retour au score aux forceps des siens face au FC Metz, et il effectue deux changements, comme en fin de match face aux Grenats, avec Timothy Weah et Jonathan Ikoné titularisés aux postes de Jonathan David et Renato Sanches.

Yusuf Yazici enchaîne, lui, dans son poste plus reculé, au milieu. Galtier opère aussi plusieurs changements par rapport au nul face à Reims (0-0), avec les intégrations de Melvin Bard, Kasper Dolberg, Hicham Boudaoui et Mario Lemina au sein de son 4-4-2. Khéphren Thuram, Lucas Da Cunha, Hassane Kamara et Dan Ndoye démarrent donc sur le banc.

Les compositions d'équipes :

Lille : Jardim - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Yazici, Bamba - Yilmaz, Weah

Nice : Benitez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Rosario, Kluivert - Gouiri, Dolberg