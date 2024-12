Bayern Munich : Michael Olise est dans la tourmente

Après la grande aventure, le grand vide. Star de l’équipe de France vice-championne olympique cet été à Paris, Michael Olise savait la montagne qui se dressait face à lui en rejoignant le Bayern Munich, un titan d’Europe aux exigences démesurées. Rapidement, l’ancien de Crystal Palace avait pourtant évacué les doutes à son égard, empilant les buts, les passes décisives, et les actions de classe entre septembre et octobre. Dans la presse allemande, on allait même jusqu’à se demander si le recrutement du Français pour la somme de 53 millions d’euros (le 4e plus gros transfert de l’histoire du Bayern) n’était pas l’affaire de l’année.

Aujourd’hui, en parcourant les grands sites de sport allemands, le ton employé est pourtant bien différent. Car Olise n’est plus le bourreau des défenses allemandes de l’automne, et son influence dans le jeu, comme son impact statistique, se sont réduits comme peau de chagrin. Il suffit d’ailleurs d’observer son utilisation par Vincent Kompany pour comprendre qu’il est aujourd’hui plus une option qu’une évidence à ses yeux. Remplaçant face au PSG en Ligue des Champions (1-0) il y a dix jours, il l’était à nouveau lors du Klassiker face à Dortmund le week-end dernier (1-1). Cette semaine lors de la défaite du Bayern face à Leverkusen en Coupe d’Allemagne (1-0), Vincent Kompany lui avait offert une opportunité de s’exprimer en l’absence de Kane, cette fois dans un rôle de faux numéro 9, mais le Français n’a pas saisi la perche tendue.

Une première période de turbulences

«Il était déjà célébré comme une nouvelle étoile mais il n’y a plus grand-chose à voir pour le moment (…) Olise a d’abord été célébré à juste titre comme la meilleure nouvelle recrue - mais au cours des dernières semaines, il a soudainement perdu son sang-froid. Contre Leverkusen, il a été titularisé, mais il n’en est presque rien sorti», écrit BILD. Pour appuyer ses propos, le quotidien allemand évoque les chiffres déséquilibrés du Français entre ses débuts et ses derniers matches. «Sur ses 9 premiers matches, il a marqué 6 buts et 3 passes décisives. Lors de ses 10 derniers matches du Bayern depuis la mi-octobre, il n’y a eu qu’un but et deux passes décisives.»

«Au Bayern également, le timide Français (qui ne parle presque jamais en public), s’est fait un nom principalement grâce à son absence de protège-tibias plutôt qu’à travers des buts et des passes décisives…», peut-on également lire, en référence à l’épisode du match face au PSG, lorsque Olise avait tenté d’entrer en jeu sans protèges tibias, avant d’être repris par le quatrième arbitre. Au cœur de cette période trouble, on ne peut pas non plus dire que l’équipe de France a été une cure d’austérité pour lui. Mauvais face à Israël en octobre, il avait encore traversé le match retour à l’ombre, au Stade de France, le mois dernier. Un rebond est désormais attendu.