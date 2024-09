Bayern Munich : la nouvelle masterclass de Michael Olise

Michael Olise n’est pas venu au Bayern Munich pour divertir les enfants. Depuis sa signature cet été, l’international tricolore griffe à chaque coup de patte, et il n’aura pas fallu beaucoup de temps avant de voir une affinité technique naître entre lui, Harry Kane et Jamal Musiala. Déjà buteur lors du carton des Bavarois contre Kiel (6-1) le week-end dernier, Olise a remis sur le métier mardi, face à Zagreb (9-2), avec un doublé pour ce qui était son baptême du feu en Ligue des Champions, et même en Coupe d’Europe tout court.

«Je pense qu’il joue vraiment un grand rôle, ce qui n’est pas facile quand on arrive en Bundesliga et dans un club comme le Bayern. Il va franchir d’autres étapes. Pour moi, ce n’était pas si mal qu’il soit allé au tournoi olympique car il est arrivé en très bonne forme au Bayern Munich», souriait Vincent Kompany, hier, à la veille du match du Bayern Munich face au Werder Brême. Et ce samedi, la prestation du Français a encore un peu plus situé ses états de service : un doublé, deux passes décisives, et une grande influence sur l’animation offensive de son équipe.

Premier buteur de la rencontre (23e, 1-0), puis passeur décisif pour Jamal Musiala (32e, 2-0), l’ancien joueur de Crystal Palace a de nouveau piqué au retour des vestiaires. C’est lui qui, après un formidable relais avec Harry Kane, a permis à l’Anglais d’inscrire son seul but de la soirée (57e, 3-0). Au carrefour de toutes les influences, il portait le score à 4-0 trois minutes plus tard en flairant le mauvais renvoi de la défense (60e, 4-0). Derrière Harry Kane, impliqué sur 15 buts, Olise est donc aujourd’hui deuxième joueur bavarois le plus décisif (5 buts et 3 passes décisives). «Olise ? C’est un grand joueur. Nous nous comprenons très bien, nous parlons beaucoup. Plus nous jouerons ensemble, plus ça s’améliorera. Il a énormément de qualités», louait son coéquipier Jamal Musiala après la rencontre sur Sky, conscient de la force de frappe offensive de son équipe, qui a déjà fait mouche à 29 reprises, le tout en 6 matches. Notre attaque est actuellement très bonne. Nous avons beaucoup de qualité devant, de la stabilité au milieu de terrain, nous apprécions ce que nous faisons.»

Dans la foulée, Vincent Kompany a lui aussi mis en avant la performance de sa nouvelle recrue : « C’est un talent particulier. C’est un luxe au Bayern d’avoir autant de bons joueurs. Michael a très bien joué. Ses débuts au Bayern ne pourraient pas être meilleurs. Il doit continuer sur cette lancée. Je n’ai pas l’impression que c’est un joueur qui ressent beaucoup de pression. Il aime juste le football. » Un état de forme qui peut nourrir un soupçon d’optimisme, aussi bien dans les rangs bavarois, que chez les Bleus. Il y a déjà peu, voire aucun doute sur la présence du Français dans la prochaine liste de Deschamps, dans une dizaine de jours. Là aussi, Olise voudra bousculer l’ordre établi, alors que Dembélé et Coman n’ont jamais donné entière satisfaction à son poste.