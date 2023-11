LdC : Jérôme Rothen aimerait voir le PSG gagner la Ligue Europa

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Newcastle United, au Parc des Princes (21 heures). Une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site et décisive pour la qualification du club parisien en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Car en cas de mauvais résultat, il faudra jouer un match décisif au Signal Iduna Park de Dortmund pour l’emporter. Et dans le risque d’une élimination prématurée, l’ex-Parisien et consultant Jérôme Rothen aimerait voir le PSG remporter la Ligue Europa.

«Dernièrement, Manchester United a gagné la Ligue Europa et ils s’en souviennent encore (…) Cette année, le PSG n’est pas armé pour gagner la Ligue des champions. Il y a trop de manques. Je me prépare à une éventuelle élimination prématurée en phase de poules. Je serais déçu, mais après si le PSG n’a pas le niveau pour sortir des poules, mais qu’il se qualifie en Ligue Europa, je pars du principe qu’il peut être armé pour la gagner», a-t-il assuré sur RMC. Un avis que ne partagent pas tous les supporters parisiens.