Quand l’OL demande à un supporter de rendre la pelouse

Hier soir, le Groupama Stadium a été le théâtre d’une soirée réussie pour l’Olympique Lyonnais. Les Gones ont obtenu leur ticket pour la finale de Coupe de France, en battant Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2 (3-0). Après le coup de sifflet final, les supporters ont envahi la pelouse pour célébrer ce succès avec les joueurs. Certains sont d’ailleurs repartis avec un souvenir de cette soirée du 2 avril.

En effet, un supporter est reparti avec… de la pelouse du Groupama Stadium, pour ensuite la revendre. Sur X, le compte officiel de l’OL a vu le message de vente passer et a ironisé à ce sujet. «Ok @samquelplaisir, mais rends la pelouse s’il te plait, on en a besoin pour nos prochains matchs !», a répondu le club rhodanien. De l’eau a coulé sous les ponts entre l’OL et ses supporters.