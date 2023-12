MU, Cameroun : André Onana confronté à un cruel dilemme avec la CAN

Les ennuis s’accumulent pour André Onana. Loin d’être irréprochable depuis son arrivée à Manchester United lors du mercato estival, le portier camerounais a une nouvelle fois fait parler de lui, dans le mauvais sens du terme, en Ligue des champions. Coupable d’une grosse erreur face à Galatasaray (3-3), l’ancien dernier rempart de l’Ajax Amsterdam a plombé les siens qui sont désormais condamnés à l’exploit face au Bayern Munich pour entretenir le rêve européen.

Au centre des critiques, le natif de Nkol Ngok n’est pas au bout de ses peines et est confronté à un dilemme cornélien qui risque de faire couler beaucoup d’encre dans les jours à venir. Selon The Sun, le joueur de 27 ans pourrait manquer tous les matchs des Red Devils jusqu’à la fin de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), soit 6 rencontres au total entre le 13 janvier et le 11 février. «Un joueur convoqué dans l’une des équipes représentatives de sa fédération n’a pas le droit, sauf accord contraire avec ladite fédération, de jouer pour le compte de son club le temps que dure ou aurait dû durer sa mise à disposition», précise la FIFA dans son règlement. Au risque de perdre ses galons de titulaire durant cette courte période, l’international camerounais (37 sélections) devrait donc renoncer à l’événement qui doit se tenir en Côte d’Ivoire comme le précise le tabloïd britannique.