Deux clubs de Ligue 1 s’intéressent à Jorge Fernandes

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Vitória Guimarães SC, Jorge Fernandes (27 ans) pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Selon nos dernières informations, le défenseur central portugais, évalué à 1,2 million d’euros par la formation lusitanienne, est dans le viseur de deux écuries françaises.

En effet, Brest et Reims sont venus au renseignement pour le droitier d’1m91. Passé par Porto ou encore Tondela, le natif de Braga sort d’une saison convaincante avec 36 matches toutes compétitions confondues pour 1 but et 1 passe décisive.