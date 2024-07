Manchester City : la grande annonce de Pep Guardiola pour son avenir !

Quel avenir pour Pep Guardiola ? Arrivé sur le banc de Manchester City en juillet 2016, l’ancien coach du Bayern Munich et du FC Barcelone voit son contrat se terminer en juin 2025. Alors forcément, les rumeurs de départ s’intensifient, qui plus est après les récents propos tenus par le technicien espagnol. En fin de saison dernière, le manager de 53 ans s’était, en effet, dit «plus proche de la fin que du début de (son) aventure» chez les Skyblues. De quoi susciter de nombreuses interrogations quant à son futur…

Depuis, le natif de Santpedor a notamment été cité comme un candidat idéal à la succession de Gareth Southgate sur le banc de l’Angleterre. Pour autant, celui qui a permis aux Citizens de remporter la Ligue des Champions lors de la saison 2022-2023, 6 titres de champion d’Angleterre ou encore 4 sacres en Coupe de la Ligue Anglaise est encore loin de faire ses adieux à l’Etihad Stadium. S’adressant aux médias avant le prochain match amical de pré-saison de City contre l’AC Milan au Yankee Stadium de New York, Guardiola s’est ainsi fendu d’une belle mise au point.

Pep Guardiola en passe de prolonger ?

«Je sais que ce n’était peut-être pas correct de dire ça à ce moment, quand on a gagné la Premier League», a tout d’abord reconnu le coach mancunien, revenant sur ses déclarations de la saison passée. Et de poursuivre : «mais je disais que j’étais à Manchester City depuis huit ans. Je ne serai pas là pour huit années de plus. Donc je suis plus proche de partir que de rester. Mais je n’ai pas dit que je partais ! Quand je partirai, je dirai que je pars. Mais je ne l’ai pas dit. Ce n’était peut-être pas correct mais c’était mon sentiment sur le moment».

Heureux à Manchester, Guardiola a finalement laissé la porte ouverte à une future prolongation. De quoi rassurer les supporters mancuniens… «On a parlé avec le club et on s’est dit que ça faisait beaucoup d’années, donc on verra ce qui se passera. Mais je n’écarterai absolument pas l’idée de prolonger. J’adorerais rester. Neuf ans, aujourd’hui, dans le même club, c’est une éternité et je veux être sûr que c’est la bonne décision, pas seulement pour moi, pour le club, c’est la bonne décision pour les joueurs, qu’ils continuent à courir comme ils l’ont fait pendant huit ans, peu importe la compétition, peu importe le tournoi. C’est ce que je dois voir. Et c’est tout». Affaire à suivre…