PSG : Marcin Bulka prêté à Châteauroux !

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Marcin Bulka est prêté à Châteauroux jusqu'à la fin de la saison. De retour de son prêt au FC Cartagena (D2 espagnole), où il n'aura disputé que quatre petits matches, le jeune gardien de 21 ans s’envole désormais vers la Ligue 2.

Le PSG, qui avait récupéré le gardien polonais à Chelsea en 2019, semble toujours compter sur lui. Avec le club de la capitale, il n’a joué que deux matches de Ligue 1 depuis son arrivée, barré par l’excellent Keylor Navas et Sergio Rico. Ce prêt devrait donc permettre au géant (1m99) de gagner en expérience et de jouer plus que lors de son passage en Espagne.