Les joueurs du Brésil menacent de ne pas disputer la Copa América !

La tension monte en Amérique du Sud. Après le retrait de la Colombie et de l'Argentine, pays organisateurs de la Copa América 2021, en raison de la crise sanitaire, la CONMEBOL (l’équivalent du l’UEFA en Amérique du Sud) avait désigné le Brésil comme nouvel hôte de la compétition le 31 mai dernier. Les dates du tournoi (13 juin-10 juillet) restaient inchangées et seuls les stades pouvant accueillir les rencontres devaient être définis. Mais très vite, cette décision a fait polémique.

Si l’Argentine connaît de grosses difficultés face à l’épidémie de coronavirus, voir le Brésil être choisi en a laissé plus d’un bouche bée. Le pays auriverde est en effet le deuxième pays du monde le plus endeuillé (environ 466 000 morts) par la pandémie. Et les faibles mesures établies par un président, Jair Bolsonaro, considérant la Covid-19 comme une « grippette », ont largement participé à la propagation du virus au sein du pays. Pourtant, Bolsonaro s’est montré clair : « le Brésil accueillera la Copa América ». Une annonce saluée par le patron de la CONMEBOL Alejandro Dominguez. « Au nom du football sud-américain, je tiens à remercier le président Jair Bolsonaro pour sa prise de décision efficace. »

Mais au Brésil, la situation a évolué. Réunis en sélection pour disputer la suite des éliminatoires du Mondial 2022, les joueurs de la Seleção ont tenu des réunions avec leur sélectionneur, Tite, et le président de la fédération brésilienne (CBF) afin d’exprimer leur mécontentement. La raison ? Globoesporte indique que les cadres de l’équipe nationale l’ont mauvaise. Tout d’abord, ils n’ont pas apprécié d’apprendre l’annonce de la CONMEBOL via les réseaux sociaux et la presse. Ensuite, ils ont évoqué la possibilité que ce tournoi ne puisse pas se disputer.

Les joueurs de la Seleção sont mécontents

Pourquoi ? Le manque de dialogue avec la CBF à l’heure de transférer la Copa América au Brésil et cette annonce brutale qui met une plus forte pression à la Canarinha. Enfin, le contexte sanitaire a également été souligné, notamment par les joueurs de la sélection évoluant à l’étranger. Ces derniers jours, la libre circulation de personnes au sein même de l’hôtel de la Seleção a fait beaucoup parler quand on sait qu’en Europe les sélections sont « bunkerisées ».

Un malaise ambiant confirmé par UOL Esporte qui a révélé que cinq joueurs devaient se présenter face aux médias dans le cadre des conférences de presse habituelles. Mais tout a été annulé. La situation pourrait donc devenir explosive, d’autant que Tite a confirmé que des discussions ont bien lieu en coulisses, sans dévoiler pour autant la teneur des échanges.

« Nous avons un avis très clair et nous avons exprimé notre avis au président (de la CBF). Ensuite, nous avons demandé aux joueurs de se concentrer uniquement sur le match contre l'Équateur. Ensuite, ils ont demandé une conversation directe avec le président. C'était une conversation très claire et directe. Dès lors, la position des joueurs était également claire. Nous avons une position, mais nous n'allons pas la faire connaître maintenant. Notre priorité est de bien jouer et de gagner le match contre l'Équateur. Après cette date FIFA, la situation sera plus claire ». On devrait en savoir davantage après le match de ce soir.