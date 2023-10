Rennes : la construction d’un nouveau stade remise au goût du jour

Le Stade Rennais victime de son succès ? En effet, le club breton est confronté un problème d’envergure qui risque d’enfler à mesure que les semaines s’égrènent. Hormis la réception de l’OGC Nice lors de l’exercice précédent en janvier dernier, le Roazhon Park affiche complet depuis 18 mois. Un taux de remplissage qui n’est pas anodin compte tenu de la cote de popularité du SRFC dans l’Hexagone et de sa présence en Coupe d’Europe sur les dernières saisons. Malgré tout, cette situation génère des tensions du côté des supporters dans la mesure où le pensionnaire de Ligue 1 est dans l’incapacité de fournir de nouveaux abonnements et les places en tribunes se font de plus en plus rares.

Conséquence, le Stade Rennais tente de remédier à ce problème. Outre la volonté d’agrandir le Roazhon Park, dont le dernier agrandissement date seulement de 2004, Ouest-France nous informe que le club breton envisage une solution de repli. En effet, la direction rennaise a confié une étude de faisabilité d’un projet de nouveau stade, à quelques centaines de mètres de ses bases actuelles situées sur la route de Lorient. Si aucune option n’a été privilégiée pour le moment, l’hypothèse de doter Rennes d’une nouvelle enceinte sportive avec une capacité proche des 40 000 places permettrait au club de franchir un nouveau cap économiquement et sportivement selon les dirigeants rennais et les actionnaires. Affaire à suivre…