Ligue 1 : Rennes écrase totalement Montpellier, Strasbourg reste en course pour l’Europe

Ce dimanche, la Ligue 1 nous a offert du joli spectacle un peu partout. Après un match très tendu entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois 29 où les Gones se sont imposés 2-1, le multiplex de 17h15 nous a livré quelques bons moments. Lanterne rouge, Montpellier recevait une équipe en forme du Stade Rennais avec trois victoires en quatre matches depuis l’arrivée sur son banc d’Habib Beye. De leur côté, les Héraultais devaient se ressaisir après quatre défaites de rang. Le match démarrait sur un joli rythme avec une première frappe de Djaoui Cissé pour les Bretons (5e) avant que Wahbi Khazri lui réponde avec un tir repoussé par Brice Samba (6e). Dans un match rythmé, on allait d’un but à l’autre à l’image de cette tête de Lilian Brassier repoussée sur la ligne par Enzo Tchato (14e) qui était suivie d’un tir dangereux d’Andy Delort pour les Héraultais (15e). Enzo Tchato allait même parvenir à trouver le chemin des filets sur un centre de Téji Savanier dévié par Andy Delort, mais le but était refusé pour hors-jeu (20e). Rennes s’en sortait bien et allait faire mal à Montpellier puisque sur un ballon remis par Lorenz Assignon en retrait pour Seko Fofana à l’entrée de la surface héraultaise, l’Ivoirien tricotait avant de conclure d’une frappe enroulée (1-0, 28e).

La suite après cette publicité

Mais Montpellier n’abdiquait pas pour autant. Sur la gauche de la surface rennaise, Andy Delort faisait la différence et allait égaliser d’une frappe sous la barre transversale, mais son but était refusé pour hors-jeu (43e). Premier acte frustrant pour Montpellier qui était mené malgré de jolis efforts. En seconde période, Rennes a élevé le tempo pour tuer son adversaire. D’une frappe lointaine plein axe à 25 mètres des cages Djaoui Cissé allait assommer les Héraultais en trouvant le chemin des filets (2-0, 56e). Mieux, quelques minutes plus tard, Ludovic Blas réalisait un bon travail sur la gauche de la surface et centrait pour Lorenz Assignon qui concluait de la tête (3-0, 69e). En fin de match, Arnaud Kalimuendo a même enfoncé le clou sur penalty (4-0, 87e). Avec cette victoire 4-0, Rennes enchaîne et grimpe au onzième rang en s’éloignant nettement de la zone rouge. Pour Montpellier c’est le maintien qui s’éloigne avec 7 points de retard sur Reims premier non relégable et 5 unités de moins que le barragiste havrais.

Strasbourg septième, Toulouse suit

Étonnant septième de Ligue 1, Strasbourg pouvait maintenir le rythme de l’Olympique Lyonnais et rester dans la course à l’Europe. Pour cela, les Alsaciens devaient bien négocier un déplacement du côté de l’AJ Auxerre. Et cela démarrait fort avec un but rapide de la tête signé Sebastian Nanasi, mais le but du Suédois était refusé pour une position de hors-jeu (4e). Surpris, Auxerre était mieux par la suite et montait en puissance. Sur un service de Gaëtan Perrin côté droit, Thelonius Bair obligeait Dorde Petrovic à la parade (27e). Pour autant Strasbourg dominait et se procurait de nouvelles situations via Habib Diarra (34e) et Mamadou Sarr (45e +3) avant la pause. C’est finalement au retour des vestiaires que la lumière arrivait d’Emanuel Emegha d’une frappe à ras de terre (1-0, 47e) alors que l’AJA avait failli marquer quelques secondes plus tôt par l’intermédiaire d’Hamed Traoré (46e). En tête, Strasbourg reculait un peu plus et Mamadou Sarr réalisait une sublime intervention devant Jubal pour l’empêcher d’égaliser (62e) alors que Lassine Sinayoko tombait sur un Dorde Petrovic inspiré (75e). Les Alsaciens terminaient à dix avec ce rouge d’Abakar Sylla dans les derniers instants d’une main pour empêcher un contre très dangereux (90e +6). Strasbourg reste au contact à deux points de Lyon (6e) et quatre unités de Lille (5e) avec cette septième place.

La suite après cette publicité

Enfin, le dernier match opposait Toulouse qui voulait se rapprocher de la première partie de tableau et Angers qui voulait étendre son avance sur le barragiste havrais. Une rencontre où le SCO était entreprenant à l’image de cette frappe sur coup franc de Farid El Melali qui obligeait Kjetil Haug à la claquette (16e). Toulouse prenait ensuite le contrôle des opérations et en fin de première période, Mark McKenzie était tout proche de marquer sans la parade de Yahia Fofana (45e +3). Après la pause, Toulouse allait passer la seconde à l’image de ce but de Frank Magri sur un tir croisé se logeant sur la gauche du but (1-0, 51e) ou sur ce coup franc où Vincent Sierro profitait d’un cafouillage consécutif à une tête de Djibril Sidibé pour marquer (2-0, 57e). Le défenseur Charlie Cresswell allait même y aller de son but pour consolider ce succès des Violets (3-0, 71e) tout comme le jeune joueur formé au club Noah Edjouma dans les derniers instants (4-0, 90e +4). Avec cette large victoire 4-0, Toulouse remonte à la 8e place en doublant Brest et Lens.

Les matches de l’après-midi :