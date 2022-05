Igor Tudor n'est plus l'entraîneur de l'Hellas Vérone

L'Hellas Vérone a annoncé ce samedi la résiliation de contrat de son entraîneur croate Igor Tudor, arrivé sur le banc vénitien au départ de la saison 2021/2022 de Serie A. Il aura réussi à hisser le club à la 9e place au classement, avec 14 victoires au compteur.

La suite après cette publicité

«Ce fut une décision difficile, parce qu'à Vérone j'ai trouvé un environnement de travail et un groupe de joueurs et d'hommes fantastiques qui m'ont permis de m'exprimer au mieux et de créer une harmonie profitable avec le club, grâce à laquelle nous avons obtenu des résultats extraordinaires», a déclaré le technicien de 44 ans dans le communiqué.