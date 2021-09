Bayern Munich : Benjamin Pavard, un carton rouge qui ne passe vraiment pas

La suite après cette publicité

Opposé à Greuther Fürth vendredi soir en ouverture de la 6e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a enregistré sa cinquième victoire de la saison en championnat grâce à un succès 3-1. Après les réalisations de Thomas Müller (10e) et Joshua Kimmich (31e) en première période, les Bavarois se sont envolés après l'heure de jeu suite à un but contre son camp de Sebastian Griesbeck (68e). Et la réduction du score de Cedric Itten (88e) n'a rien changé. Mais en Allemagne, on parle plus d'un autre événement que du succès munichois...

Aligné au poste de piston droit puisque Julian Nagelsmann avait tenté une défense à trois Süle-Upamecano-Hernandez, Benjamin Pavard n'a pas pu finir la rencontre. Au retour des vestiaires (48e), le latéral français a été l'auteur d'un tacle très dangereux sur la cheville de Julian Green qui partait au but. Après quelques instants de réflexion, l'arbitre central a sorti un carton rouge. Une expulsion qui aurait pu être évitée, puisque Lucas Hernandez était juste à côté et aurait pu lui aussi stopper, à la régulière, l'adversaire. Du coup, l'entraîneur du Bayern semblait très énervé après la partie.

Julian Nagelsmann remonté

Interrogé sur l'expulsion du joueur de 25 ans, Julian Nagelsmann a partagé sa colère, lui qui n'a pas pu tester sa défense à trois sur un match complet.« C'est ennuyeux que nous ayons perdu une période pendant laquelle nous avons dû pratiquer notre formation de base, dans laquelle nous n'avons pas pu jouer autrement», d'abord lancé l'ancien technicien du RB Leipzig à DAZN. Benjamin Pavard a donc cassé les plans de son entraîneur, qui pensait tester une charnière centrale inédite pendant 90 minutes. Et l'entraîneur bavavois ne s'est pas arrêté là.

«Cela m'agace, parce que nous avons regardé exactement la même situation dans l'analyse vidéo pendant la pause, à la mi-temps. C'était un carton rouge justifié. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'y aller comme ça dans cette situation», a envoyé Julian Nagelsmann. Un tacle pas nécessaire, et un rouge justifié qui a tout perturbé. Benjamin Pavard n'a pas vraiment marqué de points vendredi soir sur la pelouse de la Trolli Arena. Et le Français risque d'être absent plusieurs matches si la Ligue se montre sévère...