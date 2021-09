Bundesliga : le Bayern Munich s'impose tranquillement à Greuther Furth

Le Bayern Munich enchaîne. En déplacement sur la pelouse du promu Greuther Furth dans le cadre de la 6e journée de Bundesliga, les hommes de Julian Nagelsmann se sont tranquillement imposés et poursuivent leur série avec un cinquième succès consécutif. Rapidement, Davies débordait sur son côté gauche et voyait son ballon dévié arriver sur Müller. L'international allemand reprenait du gauche et pouvait ouvrir le score, avec l'aide du poteau (1-0, 10e).

Il n'aura fallu qu'une demi-heure aux Bavarois pour faire le break. Servi en retrait par Sané, Kimmich pouvait reprendre tranquillement (2-0, 31e). Après la pause, et malgré l'exclusion de Pavard (48e), Griesbeck, tout juste devant Lewandowski, trompait son propre gardien et permettait au FCB de prendre le large (3-0, 68e). En fin de rencontre, Itten trompait Neuer de la tête pour sauver l'honneur (3-1, 88e). Avec cette victoire, le Bayern Munich est assuré de rester en tête. De leur côté, les Trèfles restent lanterne rouge, avec seulement un point pris.

