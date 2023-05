Personne ne veut entraîner Tottenham !

La suite après cette publicité

«C’est un malheur de n’être point aimée mais c’est un affront que de ne l’être plus», avouait Montesquieu dans les Lettres persanes. Pour Tottenham, l’affront est de taille. Toujours à la recherche d’un entraîneur capable de succéder à Ryan Mason, sur le banc des Spurs depuis le départ d’Antonio Conte, le board londonien enchaîne les tuiles. De Thomas Tuchel, désormais coach du Bayern Munich à Julian Nagelsmann, prédécesseur de l’ancien technicien parisien, en passant par Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Vincent Kompagny ou encore Xabi Alonso, l’actuel huitième de Premier League ne trouve pas chaussure à son pied pour la saison prochaine.

Dernier râteau en date ? Celui d’Arne Slot. Alors que la presse anglaise faisait état d’un intérêt prononcé pour l’entraîneur de Feyenoord, fraîchement sacré champion d’Eredivisie, ce dernier a finalement balayé la rumeur naissante. «J’ai beaucoup entendu parler de l’intérêt que m’ont porté d’autres clubs. Je suis reconnaissant pour l’appréciation que cela exprime. Mais mon souhait est de rester à Feyenoord et de continuer à construire sur les fondations qui ont été posées au cours des deux dernières saisons. Il n’y a pas de pourparlers de transfert en cours. Toutes les discussions avec Feyenoord ne concernent qu’une prolongation de contrat. J’attends avec impatience la nouvelle saison ici», assurait, à ce titre, l’entraîneur néerlandais au quotidien Algemeen Dagblad.

Les Spurs n’ont plus la cote sur le marché !

Refoulé de toutes parts, Tottenham se retrouve ainsi au cœur des critiques, à l’heure où Ryan Mason aura la lourde tâche de qualifier ses hommes pour la prochaine Ligue Europe Conférence. À un point d’Aston Villa, qui reçoit Brighton, les Spurs n’ont d’ailleurs plus leur destin en main. «Ce n’est pas une question de savoir qui va gérer la saison prochaine, les questions sont beaucoup plus profondes. C’est l’attitude générale et la gestion des décideurs du club qui rendent ce club aujourd’hui si incertain et pas uni pour que quiconque puisse y entrer», regrettait alors Ramon Vega, ancien défenseur de Tottenham à la fin des années 1990. Dans une situation comparable à l’été 2021 - avant que Nuno Espirito Santo n’atterrisse dans le nord de l’Angleterre - Daniel Levy, président des Spurs, se retrouve logiquement sous pression.

Assurant que le club travaillerait sans relâche pour revenir sur le chemin du succès après 15 ans sans le moindre trophée (une Coupe de la Ligue en 2008), l’ancien directeur sportif du club écossais du Rangers FC continue, dans cette optique, de scruter le marché. Selon les dernières informations de la presse anglaise, à commencer par The Sun, Tottenham se pencherait désormais sur Ange Postecoglou, actuel coach du Celtic Glasgow. Si les profils de Thomas Frank, aujourd’hui à Brentford, et Simone Inzaghi, stratège de l’Inter Milan, restent également à l’étude, le temps presse et les fans londoniens commencent à perdre espoir…