Liverpool est prêt à se débarrasser de Mohamed Salah

Sadio Mané déjà parti au Bayern Munich, Mohamed Salah pourrait maintenant suivre. Alors qu'il entre bientôt dans sa dernière année de contrat à Liverpool, l'attaquant égyptien peine à trouver un accord avec son club pour une prolongation, notamment en raison de la question salariale. «Quoiqu'il se passe avec mon contrat, je reste à Liverpool la saison prochaine, c'est sûr», a pourtant expliqué le buteur de 29 ans en mai dernier, lors d'une conférence de presse. Mais les Reds ne semblent pas sur la même longueur d'onde et sont prêts à s'en séparer.

Comme l'informe Sport, les discussions entre Mohamed Salah et sa direction n'avancent clairement pas. Pour l'empêcher de se libérer gratuitement de son contrat, Liverpool est prêt à le vendre comme ils l'ont fait avec Sadio Mané, parti au Bayern pour environ 32 millions d'euros, hors bonus. En effet, même si le dernier finaliste de la Ligue des Champions aimerait le conserver, il n'entend pas casser son plafond salarial pour le garder.

Barcelone et le Real Madrid attentifs

En ce sens, Liverpool a fixé un prix de départ de 75 millions d'euros pour son attaquant aux 31 buts, toutes compétitions confondues, la saison dernière. Avec les récents recrutements de Luis Diaz et de Darwin Nunez, en plus des profils polyvalents de Diogo Jota et d'Harvey Elliott, les Reds pourraient se permettre de ne remplacer qu'un seul attaquant avant la prochaine saison, si Mohamed Salah venait à suivre le même destin que Sadio Mané.

Conscients de cette situation, plusieurs clubs seraient déjà venus au contact de l'attaquant égyptien. Parmi eux, le FC Barcelone, qui a pris des renseignements il y a déjà plusieurs mois, mais ne tente rien pour le moment afin de prioriser le dossier Robert Lewandowski. Également en quête d'un nouvel attaquant, le Real Madrid étudierait la possibilité d'une telle opération dans le but de recruter une nouvelle star cet été. Les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland ayant échoué. Mohamed Salah garde toutes les cartes en main pour son avenir.