Mercato : Liverpool prépare déjà l'après Mohamed Salah

«Je ne peux rien dire. J'ai déjà dit plusieurs fois ce que je voulais, mais je ne peux pas vraiment entrer dans le détail du contrat maintenant, car c'est une situation très sensible. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas à ce sujet. Je ne peux pas être égoïste et parler de ma situation parce que nous sommes dans la période la plus importante pour l'équipe, donc je dois juste parler de l'équipe, me concentrer sur ce qui va arriver à l'équipe, c'est la chose la plus importante. C'est tout ce que je peux dire. J'espère que nous serons plus optimistes et que nous verrons ce qui va se passer». Voici ce que déclarait dernièrement Mohamed Salah, interrogé par The Sun sur son avenir du côté de Liverpool.

En fin de contrat en juin 2023, l'Égyptien (82 sélections, 45 buts) n'a, en effet, toujours pas prolongé avec les Reds, bien qu'il ait fait part à sa direction de son intention de rester, à condition de toucher une belle revalorisation salariale, bien méritée au vu de son apport dans l'équipe, actuellement deuxième de Premier League et qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Un contexte délicat autour de la situation contractuelle de l'ancien buteur de l'AS Roma, et ce malgré une dernière proposition de 400 000 livres sterling (483 000 €) par semaine, qui pousse alors les dirigeants de Liverpool à anticiper l'avenir, au cas où le Pharaon, auteur de 28 buts et 11 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues, viendrait à quitter librement le club.

Liverpool passe à l'offensive pour Karim Adeyemi !

Ainsi, selon les dernières informations de Sky Sport Allemagne, Liverpool aurait d'ores et déjà entamé des discussions avec le RB Salzbourg au sujet de l’attaquant Karim Adeyemi. Leader technique de la formation autrichienne, le joueur de 20 ans s'impose, aujourd'hui, comme l'une des plus belles promesses sur la planète football. Fort de 20 buts en 38 apparitions cette saison, dont 16 en 24 sorties en Bundesliga autrichienne, l'international allemand (3 sélections, 1 but) avait notamment brillé face au LOSC, inscrivant un doublé lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour conclure l'opération, le média allemand précise que les Reds devraient, sans doute, transmettre une offre aux alentours des 35 M£ (42 M€).

Longtemps annoncé dans le viseur du Borussia Dortmund qui se prépare à perdre sa star Erling Haaland, Karim Adeyemi pourrait donc finalement se diriger outre-Manche et ainsi apporter toute sa vivacité sur le front de l'attaque de Liverpool. Dans cette optique et si l'opération venait à se finaliser, Jürgen Klopp pourrait alors compter sur un renfort de taille, qui plus est à l'heure où les contrats de Sadio Mane et Roberto Firmino arrivent également à échéance en juin 2023. Pour l'heure, c'est tout Anfield qui retient son souffle en attendant de savoir si, oui ou non, Salah continuera l'aventure dans le Nord-Ouest de l'Angleterre. Opposé à Manchester City en demi-finale de la FA Cup, ce samedi à 16h30, l'ancien buteur des Blues aura quant à lui une nouvelle occasion de briller sous le maillot des Reds qu'il porte maintenant depuis près de cinq ans.