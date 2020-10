LdC : André Villas-Boas et les chances de qualification de l'OM

La suite après cette publicité

Battu en Grèce par l’Olympiakos (0-1) et terrassé à domicile par Manchester City (0-3), l’Olympique de Marseille est dernier de son groupe avec 0 point au compteur. Devant les Phocéens, deux formations sont à trois points (Porto et l’Olympiakos) et seuls les Citizens comptent six unités. Sur le papier, Marseille n’est pas au mieux, mais André Villas-Boas sait ce qu’il reste à faire pour espérer encore voir les huitièmes de finale.

« On est à zéro. La double confrontation contre Porto devient fondamentale si on veut avoir une chance. City doit gagner ses deux matches contre Olympiakos. Nous, on a ces deux matches pour savoir si on peut ou non continuer à rêver des huitièmes de finale. Si Porto gagne tout de suite à la maison, ça devient très difficile mais les choses seront un peu plus claires. On a raté les points en Grèce. C’est toujours dur contre un favori comme ça », a-t-il confié en conférence de presse.