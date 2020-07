EDF : les objectifs futurs d'Olivier Giroud

Olivier Giroud retrouve en ce moment une deuxième jeunesse. Longtemps mis de côté par son entraîneur Frank Lampard, l'attaquant français est depuis quelques matchs de retour dans le onze de Chelsea, dans une période cruciale pour le club en vue d'une qualification en Ligue des Champions. Avec ça, il s'est même remis à marquer : 4 buts lors des 5 dernières rencontres avec les Blues. Souvent critiqué en Équipe de France, il n'en est pas moins un élément essentiel. Avec ses performances actuelles, il se positionne clairement pour être de nouveau appelé chez les Bleus, avec l'Euro 2021 en tête.

Dans une interview sur Canal+, il a confié avoir toujours autant d'ambitions en équipe nationale : « J'ai eu la chance de faire une finale d'Euro et de gagner la Coupe du Monde. J'ai encore soif de trophées et de battre des records en Équipe de France. Ce serait bien de passer la barre des 100 sélections (actuellement 97), et puis essayer de passer devant Platini à la deuxième place des classements des meilleurs buteurs de l'Équipe de France. Ce sont des objectifs et l'Euro l'été prochain est bien sûr un objectif. » Des beaux objectifs pour Olivier Giroud, qui va tenter de marquer encore un peu plus l'histoire de l'Équipe de France.