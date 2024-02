LOSC : Lucas Chevalier reconnaît la supériorité du PSG

Dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, le LOSC n’a rien pu faire (3-1) face au PSG, plus que jamais leader du championnat. Plombés par deux erreurs défensives, les Dogues ont, par ailleurs, affiché un visage assez terne sur le plan offensif. Présent en zone mixte, Lucas Chevalier (22 ans), auteur d’une grande prestation malgré les trois buts concédés, ne pouvait que reconnaître la supériorité parisienne. «On a la chance d’ouvrir le score, et puis on se retourne le match en dix minutes. On sait que quand on vient ici pour gagner, il faut faire un match parfait. On ne l’a pas fait, on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher et derrière, on n’a pas fait le nécessaire. On n’a pas été au niveau où on peut être. Sincèrement, on ne mérite pas plus ce soir», a ainsi avoué le portier lillois en zone mixte.

Et d’ajouter : «je suis déçu parce que je pense qu’il y avait peut-être un peu la place. Deux défaites de rang ? Après, on n’a pas joué contre des petites équipes de Ligue 1. On a joué deux fois à l’extérieur contre deux grosses écuries du Championnat. C’est le football. Il faut savoir gagner, il faut savoir perdre. Paris a fait tourner un peu mais ça va quand même vite. Il faut passer à autre chose. On n’a pas de marge. On doit être à 100 % tout le temps. C’est une semaine où il nous a manqué quelque chose. Ça va remettre les têtes à l’endroit». Une analyse lucide, à l’heure où le LOSC doit digérer son élimination en Coupe de France et pourrait perdre sa quatrième place dans les heures à venir…