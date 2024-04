Chelsea : Thiago Silva s’effondre en larmes après la défaite contre Manchester City

Après la désillusion face au Real Madrid en quarts de finale de Ligue des Champions, Manchester City était dans l’obligation de maîtriser sa demi-finale de FA Cup face à Chelsea ce samedi. Et au terme d’une rencontre âprement disputée, les Skyblues ont su tirer leur épingle du jeu grâce à l’unique but de la rencontre inscrit par Bernardo Silva (83e). Une délivrance pour les uns, une désillusion pour d’autres. Auteurs d’une saison intéressante mais frustrante, les Blues ont ainsi dit adieu à leur dernière chance de remporter un titre cette saison après avoir déjà perdu en League Cup contre Liverpool. Forcément, cela en attriste sérieusement quelques-uns dans l’effectif des Blues. Ayant remporté une pléiade de trophées durant sa riche carrière, Thiago Silva était abattu à l’issue de la rencontre ce samedi.

Visiblement conscient d’avoir perdu sa dernière chance de remporter un trophée avec les pensionnaires de Stamford Bridge, le défenseur brésilien de 39 ans s’est effondré en larmes à l’issue de la rencontre. «Il est difficile de décrire avec des mots ce que je ressens maintenant. Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir réussi, nous avons tout donné sur le terrain. Je suis fier de ce groupe. Merci à vous tous de ne jamais nous quitter», a réagi le capitaine des Blues sur X. Souvent raillé durant sa carrière pour ses failles mentales et sa grande émotivité, on peut comprendre la déception de l’ancien du PSG et de l’AC Milan sur ce coup.