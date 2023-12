Zinedine Zidane dévoile ses 3 sportifs préférés

Présent au micro de Tony Parker dans un entretien accordé au Skweek Show, Zinédine Zidane a passé en revue les grands exploits qui ont marqué sa carrière de joueur et d’entraîneur. Un échange passionnant au cours duquel le champion du monde 98 s’est également livré sur ses modèles dans le sport. Invité à citer trois sportifs qu’il admirait plus jeune, ZZ a dépassé le cadre du football.

«Avec quels autres sportifs j’aimerais avoir une conversation ? Je me levais la nuit pour regarder les combats de Mike Tyson, j’ai toujours eu un truc particulier avec lui, même si des fois ses combats duraient une minute. Après, il y a Michael Jordan, c’est aussi le sportif par excellence, l’un des plus grands de tous les temps, estime l’ancien international français. Puis il y avait aussi quelqu’un qui n’est plus avec nous, c’est Mohamed Ali. Et après j’aimais beaucoup Ayrton Senna en Formule 1.»