Marash Kumbulla, le jeune défenseur central à 30 M€ qui enflamme la Serie A

Décidément, l'Inter croule sous les dossiers chauds en cette période de confinement. Avec un Lautaro Martinez proche d'un départ, il s'agit de trouver un remplaçant à l'attaquant argentin. Les noms sont légion comme ceux d'Olivier Giroud, qui vient pourtant de prolonger, Timo Werner ou encore plus récemment Jonathan David, le buteur canadien de La Gantoise. Le club italien cherche aussi à se renforcer en défense centrale et a coché un nom : celui de Marash Kumbulla. Il n'est encore le plus connu mais ses performances avec le Hellas Vérone (8e de Serie A après 25 journées) pour sa première saison en Serie A ne sont pas passées inaperçues. Le voilà qu'il se retrouve au cœur d'une bataille entre les meilleures équipes italiennes (et pas seulement) qui veulent s'attacher ses services.

Naples a bien tenté de le recruter dès cet hiver mais c'est le joueur de 20 ans en personne qui a refusé. Aurelio de Laurentiis n'a d'ailleurs pas encore abdiqué dans ce dossier. Dernièrement, Everton et Chelsea sont venus aux renseignements, et le Borussia Dortmund suit de près l'évolution du jeune pro, comme un temps Manchester United et la Lazio. Car l'Inter est loin d'être seule dans ce dossier mais elle apparaît comme la grande favorite pour accueillir l'international albanais (1 sélection obtenue face à la Moldavie en octobre dernier). D'après Sky Sport Italia, les négociations avancent bien. Les dirigeants nerazzurri ont même expliqué à Kumbulla qu'il était leur priorité pour se renforcer à ce poste la prochaine saison.

Pur produit de la formation du Hellas

Il reste cependant à trouver un accord avec le Hellas Vérone, qui réclame tout de même 30 M€ pour lâcher le dernier joyau sorti de sa formation. Marash Kumbulla possède la double nationalité, lui qui est né en Italie en 2000, à Peschiera del Garda sur les bords du lac de Garde à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Vérone. Il est arrivé chez les Gialloblu dès l'âge de 8 ans pour ne plus jamais les quitter. Plus mature que les autres et leader naturel, il devient rapidement un très bon espoir du club, qui lui fait signer son premier contrat professionnel en juillet 2017, alors qu'il n'est encore jamais apparu dans le groupe pro. Le prometteur défenseur central doit patienter avant de connaître ses débuts.

Il vit depuis le banc de touche la descente de son club en Serie B en mai 2018. Un mal pour un bien finalement car il va pouvoir découvrir le haut niveau dans le calme de la 2e division. Une lourde blessure va toutefois contrarier son début de carrière, alors qu'il fête sa première titularisation en coupe en août et ses premières minutes en championnat en décembre. Ce seront les seules de la saison mais pendant qu'il récupère, le Hellas Vérone remonte en Serie A. C'est là qu'il prend son envol. Titulaire surprise dès le début de saison, il ne perd plus jamais sa place (18 matches en championnat, 1 but, 5 cartons jaunes) sur la gauche d'une défense à trois. Manquant parfois de concentration sur la durée d'un match, il compense un physique encore un peu frêle (1m85 pour 78 kg) par un excellent jeu de tête, une grosse agressivité au marquage et une belle technique. De quoi susciter pas mal d'intérêt et sans doute le plus gros transfert du Hellas dans les mois à venir.